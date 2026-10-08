Erling Haaland opinó sobre el fallo de la Premier League y envió mensaje al Manchester City

Erling Haaland regresó del parón internacional y se encontró con una situación crítica en el Manchester City, que se arriesga a recibir fuertes sanciones tras ser declarado culpable por más de cien infracciones al reglamento de la Premier League.

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Durante la fecha Fifa, una comisión independiente determinó que el conjunto ciudadano utilizó contratos comerciales “ficticios” para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costes en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018.

Las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta reducción de puntos o pérdida de la categoría, una decisión que significaría el final de una era del Manchester City como dominador del fútbol inglés.

Manchester City afronta uno de los momentos más difíciles de su historia. Foto: NurPhoto via AFP

Las palabras de Erling Haaland

Con relación al fallo de la Premier League y la crisis que atraviesa su club, Erling Haaland se pronunció y pidió unión entre todos aquellos que hacen parte del City. “Tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol, tratar de disfrutar la situación y ganar partidos”, declaró.

Haaland no quiso entrar en detalles, pero es consciente de las graves sanciones que podrían caerle al Manchester City en las próximas semanas. “Tenemos que mantenernos juntos y difundir amor hacia los demás. Mantenernos unidos, disfrutar del viaje y sonreír”, agregó el delantero noruego.

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“Tengo que reconocer que me preocupo mucho por el City”, añadió. “Me preocupo mucho por los aficionados porque yo mismo soy un fan y lo siento al igual que ellos”, dijo.

Desde su llegada a Inglaterra, Haaland ha anotado 169 goles en 205 partidos con el Manchester City y es la máxima figura del equipo. Aunque su contrato inició en 2022, es decir, varios años después de los hechos por los que acusan al Manchester City, la plantilla actual podría sufrir las consecuencias de la posible sanción.

Manchester City regresa ante Liverpool

Mientras se decide el destino del Manchester City, este domingo tiene un duelo de máxima exigencia contra el Liverpool en Anfield.

Enzo Maresca y sus dirigidos necesitan victorias que los ayuden a olvidar las preocupaciones. “Ante todo, en Anfield vamos a llevar nuestra pasión, vamos a llevar nuestro plan de partido. Pero seguro que necesitamos su voz, su pasión. En los dos últimos días he visto el partido del año pasado en Anfield y la celebración al final fue fantástica”, dijo el técnico italiano.

“Tenemos que estar todos juntos. Lo he dicho muchas veces: la razón por la que esta organización ha estado en lo más alto en los últimos 15 años es porque, desde el propietario, el CEO, el director deportivo, el entrenador, los jugadores y los aficionados, todos están en la misma línea. Y eso es fantástico”, coincidió.

El partido de Manchester City vs. Liverpool se jugará el domingo a las 10:30 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN.

*Con información de la AFP.