Goleador regresa a Atlético Nacional: técnico confirmó que “va a estar” en Liga BetPlay

Terminó la extensa espera de Atlético Nacional. Alfredo Morelos, su goleador, vuelve este fin de semana para enfrentar a Independiente Medellín en medio del Clásico Paisa.

Así lo confirmó el propio entrenador, Lucas González, quien dio la noticia a los aficionados en la rueda de prensa más reciente tras la victoria contra Deportivo Pasto.

“Sin ninguna duda Alfredo (Morelos) va estar”, anunció de un cambio esperado en la nómina de convocados que saldrá en pocas horas.

🚨 Lucas González, entrenador de #AtléticoNacional, sobre los regresos para el clásico ante el DIM: 🗣️ “Sin ninguna duda Alfredo (Morelos) va estar. Andrés Sarmiento también va estar. Y Marlos (Moreno) vamos a ver si alcanza a llegar, ojalá que pueda estar, tengo mucha ilusión” https://t.co/9h6lMv8KzM — Diegol (@diegoooool__) October 23, 2026

A su vez, también contó que otros dos delanteros están a punto para regresar a la disciplina verdolaga: “Andrés Sarmiento también va estar. Y Marlos (Moreno) vamos a ver si alcanza a llegar, ojalá que pueda estar, tengo mucha ilusión”.

Esa presencia nuevamente de Morelos en el ataque solventa un lío que había tenido que resolver en las últimas jornadas el equipo de González: no tener delantero centro e improvisar con otros esquemas.

Valga recordar que casi por el mismo tiempo ‘Chicho’ Arango y Alfredo Morelos se lesionaron, con tan mala fortuna que lo del primero fue una afectación que lo llevará de baja hasta 2027.

Morelos, un mes fuera

El 16 de septiembre de 2026, durante el partido contra Internacional de Bogotá, fue que Alfredo Morelos sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Alfredo Morelos en el banquillo de Atlético Nacional la última vez que fue convocado. Foto: Getty Images

Dicha molestia le obligó a salir del campo y entrenamientos rutinarios con el verde. A lo largo del mes en curso ha estado trabajando junto al cuerpo médico para encontrar nuevamente su forma física, que le dará ahora la posibilidad de ser tenido otra vez en cuenta por su DT.

El atacante acumula 16 goles y seis asistencias en 33 partidos oficialesdurante el año. Su producción se distribuye entre la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana.

Clásico con sabor a revancha para DIM

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a verse las caras este domingo 25 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, en un clásico paisa que promete emociones y tendrá un ingrediente especial: la revancha del Poderoso tras su reciente eliminación en la Copa BetPlay.

El pasado 14 de octubre, el conjunto verdolaga se impuso 3-2 en los cuartos de final del certamen, resultado que le permitió avanzar a las semifinales y dejó al DIM fuera de la competencia. Aunque los dirigidos por Lucas González llegaron a tener una ventaja de dos goles, el Medellín reaccionó en el complemento y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Atlético Nacional vs. Medellín, clásico paisa en Liga BetPlay Foto: Colprensa

Ahora, el panorama será diferente. El enfrentamiento corresponderá a la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026 y pondrá en juego puntos importantes para la clasificación, así como también la reclasificación del año.

Nacional, que ya aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales, buscará reafirmar su superioridad ante su rival de patio. Medellín, por su parte, tendrá la oportunidad de sacudirse el golpe copero.

El balón rodará desde las 6:10 p. m. y tendrá transmisión oficial del canal Win Sports.