Guillermo de Amores tiene nuevo equipo tras su salida de Millonarios: firmó hasta 2027

Guillermo de Amores consiguió nuevo equipo después de haber rescindido su contrato con Millonarios. El arquero uruguayo regresó a su país para sumarse a las filas de Deportivo Maldonado, equipo que marcha segundo en la tabla anual.

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“Guillermo de Amores es nuevo rojiverde. El experimentado guardameta se incorpora a la institución hasta diciembre de 2027″, indicó el comunicado oficial.

A los 32 años de edad, De Amores tratará de relanzar su carrera en un ambiente mucho más tranquilo. Con Millonarios acumuló varios errores que le generaron críticas de la hinchada y la finalización anticipada del vínculo laboral.

Ahora que se suma a Deportivo Maldonado y está en casa junto a su familia, el guardameta espera recuperar la confianza que alguna vez lo llevó a ser convocado por la selección de Uruguay.

Pasó la página de Millonarios

Jugadores e hinchas del club rojiverde le dieron la bienvenida a Guillermo de Amores con bombos y platillos, pues tienen un buen recuerdo de lo que hizo como portero de Peñarol, Boston River y Club Atlético Fénix.

El arquero uruguayo ya se incorporó a los entrenamientos de Deportivo Maldonado y en los próximos días estará disponible para hacer su debut oficial. Todo depende del técnico Gabriel Di Noia, quien fue parte fundamental para darle el sí a la contratación de De Amores en pleno campeonato.

Atrás han quedado las críticas que recibió en Millonarios y el escueto comunicado con el que el club anunció su despedida meses antes de cumplir el contrato que había firmado inicialmente.

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Guillermo de Amores fue el fichaje elegido por el conjunto embajador para reemplazar a Álvaro Montero; sin embargo, no estuvo a la altura de las exigencias y terminó siendo condenado como uno de los responsables en la eliminación del primer semestre.

Al ver que no había forma de salvar su relación con los hinchas, Millonarios decidió negociar la rescisión. “Millonarios FC informa que Guillermo De Amores no continuará en el equipo. A Guillermo, gracias por su profesionalismo, su calidad humana y le deseamos el mejor de los éxitos en su carrera deportiva”, apuntó el comunicado emitido el pasado 10 de julio.

Tras la salida de Guillermo de Amores y Diego Novoa, el cuadro capitalino invirtió en la llegada de dos arqueros: Javier Burrai arribó desde Argentina y James Aguirre se sumó como suplente desde Once Caldas.

Hasta ahora, los resultados de ambos han sido mucho mejores y gozan de la confianza del cuerpo técnico liderado por Alberto Gamero, quien es un fiel defensor de la idea de tener un buen arquero para edificar desde allí los éxitos deportivos.