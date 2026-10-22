Estudiantes de Argentina fue el último en clasificarse a las finales de los torneos Conmebol de 2026.

En su plantel, el cuadro argentino cuenta con dos colombianos, como lo son Miguel Monsalve y Edwuin Cetré. En el camino se quedó Jorge Carrascal, de Flamengo, que se fue eliminado con los suyos en el Maracaná de Río de Janeiro.

Jorge Carrascal, de Flamengo, perdió ante Estudiantes de Cetré y Monsalve Foto: Getty Images

Con dicha definición por penales quedaron estipuladas oficialmente las finales de Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

En los cuatro equipos que van por la gloria en ambos certámenes hay presencia colombiana. Justo por eso es que los días y horas para ver dichas finales toman tanta relevancia en el país.

Final Copa Libertadores y Sudamericana

Libertadores: Palmeiras (Brasil) de Jhon Arias vs. Estudiantes de La Plata (Argentina) Edwuin Cetré y Miguel Monsalve.

Partido: sábado 28 de noviembre de 2026.

Hora: pendiente de confirmación oficial.

Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay.

Final Libertadores y Sudamericana: Los colombianos que estarán en Barranquilla y Montevideo

Sudamericana: Boca Juniors (Argentina): Álvaro Montero y Sebastián Villa vs. Atlético Mineiro (Brasil): Kevin Castaño y Mateo Cassierra.

Partido: sábado 21 de noviembre de 2026.

Hora: 5:00 p. m. de Colombia.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla.

Angustia de penales para Cetré y Monsalve

Con un gigantesco Fernando Muslera en la portería, Estudiantes de La Plata derrotó este jueves 3-2 en penaltis al campeón Flamengo en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará al Palmeiras.

Muslera detuvo en la tanda de penales tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para dar al Pincha su boleto a la gran final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en la que tendrá el reto de romper el implacable dominio establecido por clubes de Brasil en el torneo.

¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná... 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MLZDnTyIMV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

Equipos brasileños han acaparado el título continental en los últimos siete años.

La serie, que no tuvo goles en la ida ni en la vuelta, se decidió desde los doce pasos por una resistencia notable del Pincha, que se sobrepuso a la expulsión de Baltasar Rodríguez en el minuto 50 por doble amonestación.

Estudiantes jugará su primera final de la Libertadores desde 2009, cuando ganó su cuarto título con Alejandro Sabella como entrenador.

El aguerrido equipo entrenado por Alexander Medina anuló a la lujosa ofensiva del Flamengo.

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El Mengão acabó la primera mitad sin patear al arco y, en cambio, vio trabajar a su arquero Agustín Rossi.

Palmeiras, que busca su cuarto título, estuvo el miércoles al borde del precipicio, pero clasificó a la final al dominar 5-3 en los penaltis al Fluminense.

‘Flu’ forzó las penas máximas al ganar 1-0 en su visita al Nubank Parque, en Sao Paulo, después de haber perdido la semana anterior en Rio.

*Con información de AFP.