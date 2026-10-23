Protesta de Lucas González a la Dimayor: se quejó y pidió “que no pase más” con Nacional

Atlético Nacional volvió a la victoria en Liga BetPlay 2026-II después de haber goleado 3-0 a Deportivo Pasto en la noche del pasado jueves, 22 de octubre.

Quienes son dirigidos por Lucas González rotaron una vez más su nómina; no tuvieron a James Rodríguez, pero sí contaron con Edwin Cardona que salió como la gran figura del encuentro.

Otros que marcaron fueron los juveniles José Escorcia y Juan Manuel Rengifo.

Así reaccionó James Rodríguez al golazo de Edwin Cardona en Atlético Nacional vs. Pasto

Tabla de reclasificación tras goleada de Atlético Nacional: sus escoltas miran cupos a Libertadores

En la nómina inicialista se vieron otros nombres sub-17 que vienen tomando importancia para el plantel profesional verdolaga.

Si bien para Nacional sacar talentos de su cantera es importante, también demuestra que el ajustado calendario que viene teniendo dicho club los obliga a mandar a los jóvenes a vivir la experiencia del profesionalismo antes de tiempo.

Aunque González valore bien a sus canteranos, sin importar la edad, el malestar suyo tras el más reciente partido pasó por la seguidilla de partidos en poco tiempo que han tenido que vivir en el FPC.

Queja ante la Dimayor

En la rueda de prensa dada en el estadio Atanasio Girardot luego de vencer a Pasto, el DT bogotano calificó de anormal lo que pasó: “Lo que nos ha pasado esta semana no es normal”.

Haciendo una comparativa con su rival de patio y contra el que se enfrentará en la próxima fecha, le pidió a los organizadores del certamen una mejor distribución de fechas.

🚨 Lucas González, entrenador de #AtléticoNacional, y el mensaje a la Dimayor tras la alta cantidad de partidos en poco tiempo: 🗣️ “No es normal y espero que no pase más. Que esto sea un llamado a la Dimayor. Mientras #DIM juega 3 partidos incluyendo los clásicos, nosotros 5” https://t.co/Bo211lrXwP — Diegol (@diegoooool__) October 23, 2026

“Espero que no pase más y que esto sea un llamado a la Dimayor y a los entes que programan, es imposible que nosotros juguemos dos clásicos, uno por Copa y otro por Liga y nosotros incluidos esos partidos tengamos que jugar cinco partidos, cuando Medellín jugó tres”, zanjó.

Para Lucas, las lesiones que se han presentado obedecen, precisamente, a la acumulación de partidos consecutivos y a la falta de descanso óptimo para los jugadores del plantel.

“Entre partido y partido jugamos tres y ellos solo uno, lógicamente te condiciona mucho. No queda otra que intentar evitar que nuestros jugadores se lesionen y para evitarlas, hay que quitar minutos y eso es lo que nos ha tocado hacer esta semana”, firmó del plan de trabajo con jugadores como James y Cardona.

Novedades para el clásico vs. DIM

Si bien Atlético Nacional con 29 puntos ya aseguró su clasificación a las finales de Liga BetPlay en el segundo semestre, este domingo no bajará la guardia ante Medellín al que le quiere ganar el Clásico Paisa.

Para beneficio del verde, varios de sus talentosos jugadores que permanecían lesionados se recuperaron a tiempo.

Alfredo Morelos, James Rodríguez y Marlos Moreno cerca al banquillo de Atlético Nacional Foto: Andres Rot/Getty Images

Según lo dio a conocer el propio Lucas, a su disposición tendrá nuevamente tres hombres importantes de ataque que fortalecerán la zona ofensiva para el juego contra el DIM.

“Sin ninguna duda Alfredo (Morelos) va estar. Andrés Sarmiento también va estar. Y Marlos (Moreno) vamos a ver si alcanza a llegar, ojalá que pueda estar, tengo mucha ilusión”, informó.

Dicho compromiso entre las dos escuadras más importantes de Antioquia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre desde las 6:10 p.m.