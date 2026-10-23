El fútbol colombiano está muy cerca de tener un nuevo capítulo en su larga historia. Este domingo, 25 de octubre, en el estadio Héctor El Zipa González, ubicado en Zipaquirá (Cundinamarca), los equipos León OP10 y Zipa Fútbol Club se enfrentarán en el partido inaugural de la novedosa Liga El Dorado, impulsada por el exjugador Carlos ‘La Roca’ Sánchez.

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¿Qué es la Liga El Dorado?

Es un proyecto que pretende abrir más puertas dentro del fútbol nacional, ofreciendo a jugadores y clubes alternativas para competir, darse a conocer y fortalecer sus procesos deportivos. En su temporada de estreno contará con representantes de varias zonas del país, con la intención de sumar nuevas instituciones en futuras ediciones y llevar la competición a más territorios de Colombia.

“Más que un torneo, la iniciativa apuesta por el fútbol como motor de integración social, identidad y desarrollo local”, revelan desde el propio torneo, explicando que la idea es que el talento colombiano, en cada rincón del país, tenga la oportunidad de desarrollarse.

¿Cómo funciona la Liga El Dorado?

En su primera edición, contará con la participación de equipos como:

Racing Club Fusagasugá

Guajira Fútbol Club

León OP10

Inter de Santander

Zipa Fútbol Club

Caquetá Club Deportivo

Huila Fútbol Club

Los equipos participantes jugarán una primera fase de todos contra todos. Cuando esta finalice, los dos primeros en la tabla de posiciones clasificarán a una final de ida y vuelta, y el ganador de la serie será el campeón de la Liga El Dorado.

¿Cuándo empieza la Liga El Dorado?

Partido inaugural : León OP10 vs. Zipa Fútbol Club

: León OP10 vs. Zipa Fútbol Club Fecha : domingo, 25 de octubre de 2026

: domingo, 25 de octubre de 2026 Hora : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Estadio: Héctor El Zipa González (Zipaquirá, Cundinamarca)

La organización del evento anunció un espectáculo de apertura, al tratarse de la inauguración del proyecto.

Además, habrá una figura reconocida del fútbol profesional colombiano: Omar Sebastián Pérez, el ídolo de Independiente Santa Fe, que figura como presidente de León OP10.

Carlos Sánchez, La Roca detrás del proyecto

Conocido como La Roca, Carlos Sánchez tuvo una amplia trayectoria con la Selección Colombia, además de vestir los colores de equipos europeos: West Ham (Inglaterra), Watford (Inglaterra), Aston Villa (Inglaterra), Fiorentina (Italia) y Espanyol (España).

Ahora, La Roca lidera un proyecto que busca dar visibilidad al talento de los futbolistas colombianos en zonas del país donde existen dificultades para su desarrollo, en busca de oportunidades.

“Queremos que el fútbol, como activo intangible y elemento de unión de todos los colombianos, llegue a más regiones del país. Hay mucho talento en municipios y departamentos que no cuentan con representación en el fútbol profesional. Nuestra visión es sumar nuevos equipos y ofrecer a más jóvenes la oportunidad de competir y mostrar sus capacidades”, expresó Sánchez.