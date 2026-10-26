Trump ofrece 1 millón de dólares por información que lleve a condenas por fraude electoral en EE. UU.

El presidente Donald Trump anunció el lunes una recompensa de un millón de dólares por información sobre fraude electoral en Estados Unidos, en un nuevo intento de reforzar su afirmación sin pruebas de que ganó las elecciones de 2020 y a días de las legislativas de mitad de mandato.

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Trump se ha empeñado en poner en duda los comicios del 3 de noviembre, en los que su partido se juega el control de las dos cámaras del Congreso.

“¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad del mandato de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude!”, dijo Trump en su red social Truth Social.

El viernes informó de que pidió al Departamento de Justicia que presente un recurso preventivo en caso de victoria demócrata en las elecciones al Senado en Alaska, por el riesgo de “confusión” debido a que en la papeleta de votación habrá dos Dan Sullivan, uno es el senador republicano que busca la reelección y el otro es un candidato independiente.

"“¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad del mandato de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares", dijo Trump Foto: Getty Images

Trump agita el fantasma de una impugnación poselectoral si su partido pierde estos comicios.

El presidente no ha parado de tachar de fraudulentas las elecciones presidenciales de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Nunca ha aportado ninguna prueba de la existencia de fraude electoral que haya afectado de manera significativa el resultado de estos y de cualquier otra votación celebrada en Estados Unidos.

El centro de estudios Brookings Institution, considerado de centroizquierda, ha analizado un conjunto de datos electorales recopilados por la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador.

Brookings solo ha identificado 39 casos de fraude entre los más de 100 millones de papeletas examinadas en 32 elecciones celebradas en el estado de Pensilvania a lo largo de tres décadas.

“Estudios exhaustivos revelan que el fraude es muy poco frecuente, que la suplantación de identidad electoral es prácticamente inexistente y que muchos casos de supuesto fraude son, en realidad, errores cometidos por votantes o por funcionarios administrativos”, asegura el grupo de estudios Brennan Center.

“Noruega apesta”

El presidente estadounidense Donald Trump fue noticia este lunes por arremeter contra Noruega, a la que calificó de “país de mierda”, y afirmó que los inmigrantes noruegos no son bienvenidos en Estados Unidos porque el Comité del Nobel no le concedió el premio de la Paz.

“Francamente, Noruega apesta. Noruega se ha convertido en un país de mierda, de hecho”, dijo Trump en un mitin de campaña el domingo.

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Trump, que comenzó su segundo mandato presidencial en enero de 2025, no ha ocultado su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz.

La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Navi Pillay, de Sudáfrica, fue la ganadora del premio este año, una decisión que Trump calificó de “vergonzosa y bochornosa”.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El mandatario estadounidense declaró el domingo que recibiría con agrado a inmigrantes de ciertos países, pero no de Noruega “porque no obtuve el premio Nobel”.

“Así que no quiero a nadie de Noruega”, afirmó en la ciudad de Port Huron, en Michigan, en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Ya el año pasado, cuando la líder de la oposición venezolana María Corina Machado obtuvo el Nobel de la Paz, Trump había mostrado su enojo por no ser reconocido con el galardón.

El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, respondió el lunes a los comentarios de Trump sobre el Nobel, insistiendo en que el comité es independiente.

“Él sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente. Se lo hemos recordado, por si acaso alguien tenía dudas, y eso sigue siendo así”, declaró a la radio pública NRK.

Trump fue objeto de duras críticas en 2018, durante su primer mandato, por utilizar expresiones vulgares similares para referirse a Haití y a algunos países africanos.

*Con información de AFP