Trump tendrá que declarar ante la justicia por su demanda de 10.000 millones de dólares contra la BBC

Un juez federal ordenó a Donald Trump comparecer antes del 11 de diciembre para rendir declaración en la demanda por 10.000 millones de dólares que presentó contra la BBC por presunta difamación. La magistrada Enjoliqué Lett advirtió que, si no cumple y no coopera con la entrega de pruebas, podría enfrentar sanciones, incluida la desestimación del caso.

Trump insinúa que tiene “derecho” a presentarse en las elecciones del 2028 y dio polémica razón

La decisión se produjo el jueves durante una audiencia en Miami, después de que los abogados de la cadena británica señalaran que Trump canceló una declaración prevista para el 16 de octubre. Su equipo argumentó que debía atender asuntos de importancia nacional. Sin embargo, la BBC sostuvo que ese día participó en actividades de campaña en Georgia y cuestionó que no se hubiera fijado una nueva fecha.

La declaración forma parte de la etapa de descubrimiento de pruebas, en la que las partes solicitan documentos, interrogan testigos y reúnen material para preparar sus argumentos antes de un eventual juicio.

La jueza ordenó al Departamento de Justicia responder antes del 2 de noviembre sobre la autorización necesaria para que declare Foto: Getty Images

El proceso debe concluir el 18 de diciembre. La jueza permitió grabar en video el testimonio de Trump, pero el registro quedará restringido a los abogados y no se divulgará públicamente, según medios estadounidenses.

La demanda se originó por un documental de Panorama titulado Trump: A Second Chance, emitido por la BBC antes de las elecciones presidenciales de 2024.

La producción combinó fragmentos separados del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio, y los presentó como una intervención continua. Según sus abogados, el montaje dio la impresión de que había alentado directamente la violencia.

La BBC reconoció que la edición generó una impresión engañosa y ofreció disculpas, pero niega haber difamado a Trump y rechaza indemnizarlo.

También ha pedido desestimar el caso porque sostiene que el documental no se emitió ni estuvo disponible oficialmente en Estados Unidos. La controversia provocó las renuncias del director general de la cadena, Tim Davie, y de su responsable de noticias, Deborah Turness.

Un juez federal en Florida ordenó al presidente Trump que comparezca para una declaración bajo juramento antes del 11 de diciembre, en el marco de la demanda por difamación de 10.000 millones de dólares que él mismo presentó contra la BBC Foto: AP Photo/Alex Brandon

En paralelo, la BBC busca tomar declaración al exfiscal especial Jack Smith, quien investigó los esfuerzos para revertir los resultados electorales de 2020. El equipo de Trump se opone porque considera que Smith no conoce directamente el discurso y repetiría información pública. La jueza ordenó al Departamento de Justicia responder antes del 2 de noviembre sobre la autorización necesaria para que declare.

La magistrada también autorizó que la BBC solicite registros de solicitudes de membresía y tarifas de ingreso al club Mar-a-Lago entre 2020 y 2026, información que considera relevante para evaluar posibles daños a la reputación de Trump.

¿Trump tras las rejas? Así es la curiosa atracción que el régimen de Irán instaló en Teherán

El presidente reclama 5.000 millones de dólares por difamación y otros 5.000 millones por presuntas infracciones de las leyes comerciales de Florida. La BBC niega responsabilidad y cuestiona que un tribunal de ese estado tenga jurisdicción. Trump deberá declarar antes del 11 de diciembre, salvo que se modifique el calendario judicial.