Un hombre muere tras caer desde el techo de un estadio, antes de un partido de fútbol americano

Un miembro del servicio militar de Estados Unidos cayó desde una altura de 45 metros y falleció durante una acrobacia previa a un partido de fútbol americano universitario en Texas.

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El militar participaba en una demostración de descenso en rápel cuando impactó contra el césped del Alamodome de San Antonio frente a miles de espectadores en un evento conmemorativo está dedicado a rendir tributo a las fuerzas armadas.

Cuatro militares tenían programado realizar un descenso desde la parte superior del estadio utilizando cuerdas, aproximadamente 15 minutos antes del comienzo del tradicional encuentro deportivo entre la Universidad de Texas en San Antonio y la Academia Naval de Estados Unidos.

🇺🇲🚨 GRAPHIC VIDEO: U.S. MILITARY OFFICER FALLS FROM STADIUM RAFTERS ONTO FIELD The man was hospitalized after FALLING while rappelling from the Alamodome ceiling before today’s UTSA–Navy football game. The serviceman landed near midfield and was taken off the field in a cart. No word yet on his condition. A reminder that entertainment can turn very scary right before your eyes. Source: NEWS4 / Writer: Marie https://t.co/83ZmOM1PQX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

Sin embargo, uno de los participantes, integrante del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, aparentemente perdió el control durante la maniobra.

El militar comenzó a deslizarse por la cuerda sin poder detenerse, hasta que finalmente impactó contra el césped del estadio.

Las imágenes captadas por uno de los asistentes reflejan la reacción de sorpresa y angustia del público cuando el aviador se precipita contra el suelo.

Ante la impactante escena, varios espectadores se levantan de sus asientos, visiblemente aturdidos, al percatarse de la magnitud de lo ocurrido.

El hombre perdió estabilidad y cayó hasta el suelo Foto: X/@AlertaMundoNews

El hombre fue llevado rápidamente a un centro hospitalario, donde, pese a los esfuerzos realizados, terminó perdiendo la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Un representante de la base aérea de Nellis, situada en Nevada, comunicó a los medios de comunicación locales: “El incidente está bajo investigación. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”.

Hasta el momento, las autoridades militares no han hecho pública la identidad del fallecido.

Por su parte, la universidad expresó su pesar por lo sucedido mediante un comunicado: “Lamentamos profundamente el incidente ocurrido al inicio del partido de esta noche”.

El miembro de la fuerza aérea fue atendido por médicos Foto: X/@Qu4k3r0ats

Asimismo, la institución manifestó su solidaridad con las personas cercanas al militar: “Nuestros más sinceros pensamientos y oraciones están con el soldado afectado, su familia y sus compañeros militares.”

Además, el centro universitario señaló que había puesto a disposición de estudiantes y empleados asistencia psicológica para quienes pudieran estar atravesando dificultades emocionales tras lo ocurrido.