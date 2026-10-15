Mujer vació las cuentas bancarias de su esposo y lo apuñaló a él y a su hijo de tres años

Una madre de Pensilvania está acusada de apuñalar mortalmente a su marido y a su hijo pequeño dentro de una habitación del hotel Great Wolf Lodge, antes de decirles a los servicios de emergencia que se suponía que debía estar con su “familia feliz”.

Madre que asesinó a sus tres hijos ahora busca quedar en libertad en medio de polémico juicio

Metallica Rose Harrison, de 27 años y residente de Towanda, enfrenta dos cargos de homicidio criminal después de que la policía descubriera a su esposo, Charles Harrison, y a su hijo de tres años muertos dentro del complejo turístico el lunes, según una denuncia penal revisada por Fox News.

“No se suponía que esto terminara así. Se suponía que iba a tener una familia feliz. Eso es lo que imaginaba desde que era niño”, habría dicho Harrison durante el trayecto en ambulancia al hospital.

Metallica Rose Harrison y su familia Foto: X/@arroba_machi

La policía del municipio de Pocono se presentó en la habitación 2030 de un complejo turístico ubicado en Scotrun, aproximadamente a las 3:13 p. m. del 12 de octubre, luego de recibir una llamada de Harrison, quien solicitó asistencia a los operadores al encontrarse en estado crítico, de acuerdo con la declaración jurada.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Harrison en la entrada de la habitación, con heridas sangrantes en la muñeca y lesiones punzantes alrededor del cuello.

Según el informe de los investigadores, la mujer manifestó que deseaba permanecer junto a su esposo y su hijo.

Durante la inspección del interior de la habitación, los uniformados hallaron a Charles Harrison con varias heridas provocadas por arma blanca en el pecho.

Harrison llamó al 911 alrededor de las 3:13 p.m., supuestamente diciendo que era suicida y necesitaba ayuda para morir. Foto: x/@Mighty__News

Por su parte, el hijo de la pareja, cuya identidad fue reservada mediante el uso de sus iniciales en la denuncia, presentaba una única lesión de este tipo en la misma zona del cuerpo.

Posteriormente, Harrison fue trasladado al campus Monroe del Hospital St. Luke’s, situado en Stroudsburg, donde recibió atención médica.

“Todos los días trabajo muy duro. Para ser la mejor persona, la mejor madre, la mejor esposa”, supuestamente les dijo a los servicios de emergencia antes de lamentar cómo habían terminado las cosas.