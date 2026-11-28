Un controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles sintió los fuertes movimientos de un terremoto de magnitud 5.0 este sábado, 28 de noviembre, por la mañana y les dijo a los pilotos que se acercaban a la pista que dieran la vuelta.

Las imágenes muestran un avión comercial a punto de aterrizar, con el paisaje de Los Ángeles de fondo. De repente, la cámara comenzó a temblar violentamente, y en el audio se escuchan alarmas de coches y otros ruidos.

En ese momento se oye a un controlador de tráfico aéreo aconsejar con calma al aparente vuelo de Delta que “aborte el aterrizaje”. Con total serenidad, les dice a los pilotos que “estamos sufriendo un fuerte terremoto”.

🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened! Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! https://t.co/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

El piloto guía la aeronave en ascenso, y esta continúa ascendiendo. Las impactantes imágenes finalizan con el tren de aterrizaje retrayéndose mientras el avión sigue ganando altitud.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto inicial se reportó a las 9:30 a.m., hora local, a unas 6 millas de la costa de Manhattan Beach.

Según una actualización publicada en la cuenta oficial de la agencia, “del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis: no hay tsunami ni peligro por el reciente terremoto.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se pronunció sobre el terremoto e instó al público a prepararse para las réplicas.

A preliminary 5.0-magnitude earthquake centered near Manhattan Beach was felt across Los Angeles at 9:30 AM this morning. So far, while there are no reports of major damage, the LAFD is in earthquake mode to assess potential impacts across the city. City teams will continue to monitor and update as needed. As a precaution, please be prepared for aftershocks: Drop, Cover, and Hold on until shaking stops. Protect your head and neck while taking cover under sturdy furniture, near a sturdy interior wall, and away from windows and doorways. — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 28, 2026

“Los equipos municipales continuarán monitoreando la situación y actualizando la información según sea necesario”, explicó el alcalde Bass en un comunicado.

“Como medida de precaución, prepárense para las réplicas: agáchense, cúbranse y agárrense hasta que cese el temblor. Protéjanse la cabeza y el cuello mientras se resguardan bajo muebles resistentes, cerca de una pared interior sólida y lejos de ventanas y puertas”, dijo.