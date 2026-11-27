Este jueves se celebró el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y, como es tradición, el viernes se desarrolló el Black Friday y, en medio de estas jornadas, las fuertes lluvias fueron protagonistas, provocando varias emergencias en diferentes estados del país.

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Miles de habitantes del país norteamericano pasaron el 26 de noviembre sin electricidad por una gran tormenta que azotó el este y centro del país. Entre las afectaciones, destacó la cancelación de vuelos y el posponer un desfile tradicional de Nueva York.

Para este viernes, las precipitaciones siguieron en ambas zonas costeras de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés), hizo alerta.

La entidad pronosticó que algunos de los estados costeros, como Nueva Jersey, Nueva York, Virginia, Oregón y California, se encuentran bajo alerta de inundaciones y tienen pronóstico de tormentas eléctricas.

Pronóstico del NWS. Foto: NWS

Así está Estados Unidos este viernes

Imágenes que envían las diferentes agencias de prensa evidencian que gran parte del país está cubierta por el agua, mientras que en diferentes regiones sigue lloviendo.

Olas de gran tamaño golpearon la costa cerca del muelle municipal de Pacifica durante una marea excepcionalmente alta, provocando inundaciones que afectan a decenas de viviendas en Pacifica, California.

Fuerte marea en zona costera de California. Foto: Getty Images

Estas condiciones meteorológicas se deben al temporal de lluvia y nieve que ya inició en el país cuando le dan la bienvenida al invierno tradicional que enmarca diciembre.

Gran parte de Nueva Inglaterra también estuvo afectada debido a las tormentas costeras. Paralelamente, en algunas zonas de los Grandes Lagos y el valle de Ohio también se registraron chubascos dispersos y una ligera mezcla de lluvia y nieve.

Inundaciones en Estados Unidos. Foto: Getty Images

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Aunque el restablecimiento del servicio eléctrico avanzó durante la jornada del viernes —reduciendo el número de hogares sin energía por debajo de los 400.000 frente al pico del jueves—, las autoridades y aerolíneas continuaron lidiando con el efecto dominó en los itinerarios aéreos y por carretera durante el fin de semana festivo.

Un vehículo en medio de las inundaciones en Estados Unidos. Foto: Getty Images

El NWS y los organismos locales de emergencia instaron a los viajeros y residentes en zonas bajas o costeras a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos actualizados y evitar desplazamientos por vías inundadas.