Este jueves, 26 de noviembre, China advirtió que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses comerciales, luego de que Estados Unidos propusiera nuevos aranceles a sus productos y a los de otros socios económicos.

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Pekín rechazó los argumentos del Gobierno estadounidense para justificar los gravámenes y calificó de proteccionista la investigación sobre la supuesta sobrecapacidad industrial.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, manifestó durante una rueda de prensa que utilizar el exceso de capacidad productiva como fundamento para imponer restricciones comerciales constituye un pretexto para aplicar políticas proteccionistas.

Además, sostuvo que la investigación impulsada por Washington representa una actuación unilateral que afecta las relaciones económicas internacionales.

El funcionario aseguró que estas medidas no solucionan los desequilibrios estructurales de la economía estadounidense. Por el contrario, advirtió que pueden alterar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, perjudicar a las empresas y consumidores e incrementar las presiones inflacionarias en diferentes mercados.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: AFP

“China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a volver al camino correcto de resolver los problemas mediante el diálogo y la consulta”, señaló He, de acuerdo con las declaraciones divulgadas por las autoridades chinas.

La advertencia se produjo después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunciara nuevas medidas arancelarias contra 14 economías, entre ellas China, Japón, India, Corea del Sur y miembros de la Unión Europea.

La iniciativa surgió de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Washington investigar prácticas comerciales extranjeras consideradas perjudiciales para sus intereses.

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Según la administración estadounidense, determinadas políticas industriales, ayudas estatales y condiciones de producción de sus socios generan distorsiones en los mercados y afectan la competitividad de los fabricantes norteamericanos.

Para China, la propuesta contempla gravámenes de hasta el 20 % sobre determinadas importaciones. Sin embargo, esa cifra podría aumentar hasta el 40 % si Washington considera que Pekín no participa adecuadamente en las negociaciones comerciales.

La propuesta estadounidense todavía no ha entrado en vigor. De acuerdo con la información publicada sobre el procedimiento, los nuevos gravámenes estarán sujetos a un periodo de consultas y audiencias públicas que comenzará el 25 de enero de 2027.

Esto significa que las tasas podrían modificarse dependiendo de las negociaciones y de los acuerdos que Washington alcance con los países afectados.

El conflicto también involucra sectores estratégicos para la economía internacional. La investigación estadounidense incluye actividades relacionadas con la fabricación de automóviles, baterías, acero, aluminio, semiconductores, productos químicos, telecomunicaciones, robótica y energías renovables.

Washington considera que algunas de las políticas industriales de sus socios generan ventajas competitivas que perjudican a sus productores nacionales.

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La respuesta de Pekín llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos gobiernos. En octubre de 2025, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron una tregua comercial para reducir las tensiones después de una escalada arancelaria que llevó los gravámenes a niveles superiores al 100 % en determinados intercambios.

Posteriormente, ambos gobiernos acordaron ampliar temporalmente ese entendimiento hasta el 10 de enero de 2027.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, también cuestionó las decisiones estadounidenses y sostuvo que las guerras comerciales no benefician a ninguna de las partes.

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El funcionario defendió que las diferencias deben resolverse mediante negociaciones basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

La controversia tampoco se limita a Pekín. Japón y otros socios comerciales de EE. UU. expresaron preocupación por las nuevas tarifas y cuestionaron las conclusiones de la investigación.

Algunos gobiernos manifestaron su intención de negociar para reducir el impacto de las medidas sobre sus exportaciones.

Con este escenario, las advertencias chinas introducen un nuevo elemento de incertidumbre en el comercio internacional.

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Aunque todavía existe margen para alcanzar acuerdos antes de la entrada en vigor de los gravámenes, la posibilidad de nuevas represalias mantiene bajo presión las relaciones económicas entre Washington y Pekín.