Un tribunal de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú, ha condenado a un colombiano a 20 años de prisión, argumentando que era un mercenario que luchaba para Kiev, según informó la Fiscalía General de Rusia.

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El hombre, de 33 años e identificado como Cristian Morales Mendoza, fue declarado culpable de actuar como “mercenario” y de “atentar contra la vida” de militares rusos, indicó la Fiscalía, que precisó que había sido apresado en la región de Donetsk en octubre de 2025.

Según esa fuente, este hombre llegó a Ucrania en julio de 2025 y firmó un contrato con la 60.ª Brigada Mecanizada de Ucrania. En octubre de 2025 cayó preso en la región de Donetsk.

El embajador ruso en Bogotá reveló que hay colombianos que se han vinculado voluntariamente al Ejército de su país para combatir en la guerra contra Ucrania. Foto: NurPhoto via AFP

Tanto Moscú como Kiev han recurrido a miles de extranjeros para reforzar sus ejércitos desde que Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania en febrero de 2022.

El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano señaló que unos 250 colombianos habían muerto y casi un millar estaban desaparecidos en este conflicto.

Según los datos de la Cancillería, 162 colombianos murieron y 666 desaparecieron en el lado ucraniano, contra 94 fallecidos y 297 desaparecidos del lado ruso.

La ONU estima que al menos 10.000 colombianos están combatiendo en el extranjero, atraídos por promesas a menudo falsas de altos salarios y seguridad y, en muchos casos, sometidos a condiciones inhumanas.

Soldados colombianos en Ucrania. Foto: foto suministrada por Enerlín Osten

Los exmilitares colombianos son conocidos y buscados en todo el mundo, debido a la experiencia adquirida en el violento conflicto armado interno del país.

Más de 90 mercenarios extranjeros procedentes de 32 países que luchaban para el ejército ucraniano han sido condenados en la República Popular de Donetsk (RPD) desde principios de año, según informó el Tribunal Supremo de la RPD en un comunicado.

“Un total de 92 mercenarios de 32 condados han sido condenados desde principios de 2026”, reza el comunicado, conocido por la agencia TASS.

Según el Tribunal, el grupo más numeroso de condenados —20 personas— procedía de Georgia. También se dictaron sentencias contra 11 ciudadanos estadounidenses, 11 colombianos, ocho británicos, cinco brasileños y cinco franceses.

La guerra en Ucrania empezó en 2022. Foto: AP

En 2025, el Tribunal Supremo de la RPD emitió 115 sentencias contra mercenarios extranjeros procedentes de 28 países, la mayoría de los cuales también provenían de Georgia, Estados Unidos y Colombia.