Este miércoles, 25 de noviembre, se registró un grave incendio en una zona densamente poblada de El Cairo, Egipto. Las imágenes de la gran bola de humo y el fuego consumiendo el alrededor le dieron la vuelta al mundo y el Ministerio de Salud egipcio ya entregó un reporte.

La emergencia sucedió en el barrio de Al Warraq, en la capital de Egipto. Una enorme bola de fuego y espeso humo negro se elevó sobre el sector, mientras los conductores hacían sonar sus bocinas y se apresuraban por alejarse.

Un camión cisterna provocó la emergencia

El incendio se produjo cuando un camión cargado de combustible volcó en una autopista muy transitada, informaron los medios de comunicación públicos de Egipto.

“La escena era aterradora”, declaró a la AFP Abdel Rahman Khalil, una mujer que llegó poco después del accidente y vio el camión cisterna envuelto en llamas. Según su relato, el fuego alcanzó a varios vehículos, algunos de ellos de transporte público.

Camión cisterna volcado en Egipto. Foto: AFP

Se enviaron 39 ambulancias al lugar. Al menos 15 heridos fueron trasladados al hospital; cuatro de ellos están en condición crítica, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

También se podían ver autos calcinados, mientras los bomberos rociaban los restos del camión.

Restos del incendio en Egipto. Foto: AFP

Un portavoz del gabinete egipcio dijo a medios locales que el primer ministro Mostafa Madbouly también ordenó una investigación sobre las causas del accidente, sumada a la de la Fiscalía, que la desarrolló rápidamente mientras identificaba las víctimas.

El Ministerio de Salud elevó su nivel de alerta de emergencia y dijo que el jefe de la cartera, Khaled Abdel Ghaffar, se desplazó al lugar y a los hospitales cercanos.

La autopista donde prendió fuego el camión fue reabierta y “se limpiaron los restos del accidente”, según dijo un portavoz del ministro de Salud al canal al-Qahera News, vinculado al Estado.

Además de los problemas de infraestructura, los detectores de humo, las alarmas y las salidas de emergencia son escasas.

En muchos barrios, el laberinto de calles estrechas dificulta que los camiones de bomberos lleguen a los lugares de los siniestros.

Los accidentes de tráfico también son frecuentes. Suelen atribuirse a la conducción imprudente, al mal mantenimiento de las vías y al incumplimiento de la normativa.

*Con información de AFP.