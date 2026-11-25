Estados Unidos se prepara para enfrentar una fuerte tormenta costera durante el Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves 26 de noviembre.

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El fenómeno amenaza con lluvias intensas, ráfagas de viento e inundaciones en zonas costeras y complicaciones para los viajeros. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el sistema avanzará por la costa este, desde el sureste hacia el noreste.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé condiciones adversas desde el valle de Ohio hasta la costa atlántica, con efectos entre las Carolinas y el sur de Nueva Inglaterra.

La combinación de lluvia, viento y mareas excepcionalmente altas, conocidas como ‘king tides’, puede provocar inundaciones y erosión costera.

Nueva York figura entre las ciudades que activaron medidas preventivas. La oficina municipal de Gestión de Emergencias informó que el NWS emitió una vigilancia por vientos fuertes para el jueves, con ráfagas de entre 45 y 55 millas por hora, equivalentes a unos 72 y 88 kilómetros por hora.

Se esperan además entre una y dos pulgadas de lluvia, con sectores donde podrían acumularse hasta tres.

Es así como se prepara Estados Unidos para un Thanksgiving en problemas meteorológicos. Foto: Getty Images

Las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana y aumentar por la tarde. Los mayores impactos se esperan entre el mediodía y las diez de la noche, aunque el pronóstico puede cambiar.

Las zonas bajas y los vecindarios cercanos al litoral presentan mayor exposición, especialmente alrededor de Jamaica Bay y el oeste del estrecho de Long Island.

El temporal amenaza los desplazamientos, las actividades al aire libre y el desfile de Nueva York. La NOAA advirtió que las condiciones podrían complicar los viajes del jueves y pidió consultar los pronósticos locales antes de salir.

Las afectaciones también podrían alcanzar otras regiones. En el valle medio del Misisipi se esperan precipitaciones invernales y posibles nevadas, mientras sistemas del Pacífico llevarán lluvias al noroeste y norte de California, además de nieve en zonas montañosas.

La NOAA prevé que la lluvia continúe en partes de Nueva Inglaterra el viernes y que otro sistema afecte el oeste durante el fin de semana.

La alerta coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), unos 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares.

Se pronostica una gran tormenta que alerta a Estados Unidos. Foto: Getty Images

La Administración Federal de Aviación (FAA) anticipó más de 417.000 vuelos durante los nueve días de desplazamientos asociados a la celebración.

Los organismos de emergencia recomiendan revisar el estado de los vuelos y las carreteras, prever retrasos y seguir alertas oficiales.

En áreas propensas a inundaciones, aconsejan evitar calles anegadas y trasladar los vehículos a lugares elevados antes de las mareas altas.

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También piden asegurar objetos sueltos, cargar teléfonos y mantenerse lejos de playas, dunas y paseos marítimos durante el temporal. Su evolución determinará el alcance de las afectaciones.