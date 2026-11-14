Bryan Bedford, administrador de la FAA, explicó qué pudo provocar la falla que paralizó miles de vuelos en EE. UU.

La interrupción del tráfico aéreo que afectó a miles de pasajeros en Estados Unidos el pasado viernes sigue bajo investigación. Aunque las autoridades lograron restablecer las operaciones, todavía buscan establecer qué componente originó los problemas que obligaron a suspender los despegues en distintos puntos del país.

En medio de las indagaciones, Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), entregó nuevos detalles sobre el incidente y descartó que detrás de la emergencia hubiera un ataque informático o alguna falla relacionada con la inteligencia artificial.

“Creo que hemos identificado la falla y quiero reiterar que no vemos ninguna evidencia de actividad maliciosa ni de nada relacionado con la inteligencia artificial”, afirmó Bedford.

El funcionario insistió en que el origen del problema estaría en los equipos utilizados por el sistema de control aéreo. Sin embargo, aclaró que todavía no tienen determinada la pieza que presentó el desperfecto.

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Un equipo defectuoso estaría detrás de la interrupción

Una de las hipótesis que examinan las autoridades tiene que ver con los dispositivos que permiten transmitir información dentro de la infraestructura tecnológica encargada de gestionar el tráfico aéreo.

Bedford explicó que hay tres posibilidades sobre lo ocurrido y que la investigación deberá establecer cuál de ellas corresponde a lo sucedido.

“Debemos determinar si se trató de una instalación incorrecta, una configuración defectuosa o simplemente de un router que incorporamos al sistema y que provocó la propagación de estos errores”, señaló el administrador de la FAA.

La investigación busca determinar si un error de configuración provocó la interrupción del tráfico aéreo. Foto: Anadolu via Getty Images

Un router es un dispositivo que permite conectar equipos y dirigir el intercambio de información entre ellos. Si presenta fallas, puede afectar la comunicación entre diferentes partes de una red.

El funcionario aseguró que, una vez concluido el análisis para establecer el origen del incidente, la entidad dará a conocer los resultados. “Cuando terminemos el análisis para identificar la causa raíz, compartiremos los resultados”, agregó.

FAA promete explicaciones sobre lo ocurrido

Bedford también indicó que ya se comunicó con representantes de los dos partidos políticos en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Según explicó, el episodio requiere una revisión que permita esclarecer las circunstancias de la interrupción.

“Este es un asunto bipartidista. La seguridad es primordial, pero la eficiencia y la confiabilidad del sistema también son fundamentales para los viajeros estadounidenses”, sostuvo.

El administrador anticipó que espera una audiencia transparente para explicar lo sucedido y defendió la decisión de las autoridades de actuar con precaución durante la emergencia.

“Estamos proporcionando la mejor información que tenemos disponible esta mañana”, manifestó.

Bedford dijo que la seguridad de los pasajeros seguirá siendo la prioridad de las autoridades. Foto: Getty Images

Finalmente, Bedford recalcó que la protección de los pasajeros seguirá siendo el criterio principal para autorizar las operaciones aéreas.

“La seguridad es, de hecho, lo más importante. Por eso, siempre actuaremos con la máxima precaución para garantizar que cada vuelo que autorizamos a ingresar al espacio aéreo opere de manera segura”, concluyó.