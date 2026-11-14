Presidente de Cuba asegura que la isla se prepara para una posible agresión militar de EE. UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó al Gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo económico impuesto a la isla y ponga fin a las medidas que considera constituyen un castigo colectivo contra la población cubana, al tiempo que advirtió que el país responderá ante cualquier intento de agresión militar extranjera.

Cuba acusa a Estados Unidos de intensificar la “asfixia económica” contra la isla con nuevas medidas coercitivas

“Lo que puede y debe hacer Estados Unidos es poner fin al bloqueo genocida, acabar con el castigo colectivo y dejar a este pueblo vivir en paz”, declaró Díaz-Canel en un mensaje compartido en redes sociales.

“Cuba no agrede ni amenaza a ninguna nación, pero rechazaremos todo intento de agresión militar extranjera y para ese peligro nos preparamos”, agregó.

El mandatario denunció que durante las últimas semanas se han presentado declaraciones de representantes políticos de la administración estadounidense que, a su juicio, no han hecho sino alentar y reafirmar las intenciones de una posible intervención militar en el territorio cubano.

En este contexto, insistió en que Washington debe acabar con lo que tildó de “agresión genocida” contra la población de la isla.

Las advertencias del presidente cubano llegan después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, manifestara este jueves durante una entrevista que contemplaría lanzar una breve campaña militar contra Cuba antes de abandonar el cargo.

El magnate estadounidense también sostuvo en distintas ocasiones que la isla “caerá” y apuntó a que podría convertirse en el próximo objetivo de Washington una vez concluyan las operaciones contra Irán.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció contra Estados Unidos. Foto: AP/Getty Images

El mandatario aseguró que sigue contemplando la posibilidad de, llegado el caso, lanzar “una breve operación militar” para hacerse con el control de la isla y forzar un cambio de autoridades al estilo venezolano.

“Quiero resolver el tema de Cuba antes de irme y para ello tenemos a un tipo muy bueno y con mucho talento llamado Marco”, dijo el presidente en una entrevista con la cadena conservadora Salem News Channel, en referencia a su secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump ha vuelto a bromear con la idea de lanzar una campaña militar contra Cuba, llegado el caso.

Donald Trump sorprende con nuevas declaraciones sobre el futuro de Cuba y Venezuela

“Está claro que lo consideraría”, dijo Trump, en una continuación de lo ocurrido en Venezuela a principios de año, cuando el Ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro durante un asalto relámpago en Caracas.

Ante el aumento de las tensiones, las autoridades cubanas han supervisado durante las últimas semanas distintos ejercicios de preparación militar, enmarcados en las jornadas de defensa que se están desarrollando en todo el país.

*Con información de AFP y Europa Press.