Cuba acusa a Estados Unidos de intensificar la “asfixia económica” contra la isla con nuevas medidas coercitivas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la imposición de nuevas medidas coercitivas por parte Estados Unidos contra empresas y buques cubanos, así como contra compañías extranjeras que participan en el suministro de bienes y servicios esenciales para el desarrollo económico y social de la isla.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario cubano acusó a Washington de mantener una estrategia de “asfixia económica y castigo colectivo” cuyo objetivo es, según afirmó, el de “someter a toda una nación”.

Díaz-Canel también cuestionó los argumentos empleados por el Gobierno estadounidense para justificar estas restricciones, calificándolas de “mentirosas y absurdas”, y aseguró que no cuentan con la credibilidad de la comunidad internacional ni de los propios ciudadanos de Estados Unidos.

“¡No nos doblegarán!”, proclamó el presidente cubano, que reivindicó que “Cuba no es una amenaza” y señaló al bloqueo estadounidense como el verdadero problema.

Estas declaraciones llegan apenas dos días después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara este jueves la imposición de nuevas sanciones contra dos personas, cinco empresas y dos buques en el marco de la campaña de la Casa Blanca contra las autoridades cubanas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) incluyó así en su ‘lista negra’ a dos personas de nacionalidad cubana, incluida la general de brigada y presidenta del Grupo de Administración Empresarial S.A (Gaesa) Any Lastres Morera, y cuatro compañías estatales, con el objetivo de “reforzar la iniciativa integral de la administración (del presidente, Donald) Trump para poner fin a las actividades ilícitas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio”.

Cabe recordar que Estados Unidos impuso sanciones contra entidades de los sectores petroleros y tecnológicos cubanos, así como contra la hija de la presidenta del conglomerado empresarial Gaesa controlado por los militares.

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De acuerdo con el Departamento de Estado “la élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada”.

Entre las siete empresas afectadas está un operador de buques cisterna de petróleo, Caroil, registrado en Chipre y con tres barcos de su propiedad, así como Tentacool, registrada en Panamá, Internacional Marítima y Petromarca, con dos buques en su haber.

*Con información de Europa Press.