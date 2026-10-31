Rusia rechaza una posible invasión a Cuba por parte de Estados Unidos: “No es algo que se puede permitir”

En medio de los rumores sobre una posible operación militar de EE. UU. en Cuba, el embajador de Rusia en Bogotá, Nikolay Tavdumadze, en diálogo con SEMANA, rechazó categóricamente esa posibilidad y aseguró que es algo que “no se puede permitir”.

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“Categóricamente no es algo que se puede aprobar o permitir. Es absolutamente contra las reglas internacionales, una invasión”, dijo el embajador.

“Cuando alguien desde Estados Unidos dice que Cuba amenaza a la seguridad de Estados Unidos es solamente para reír. Cuba no puede amenazar a Estados Unidos y no tiene ninguna intención de hacerlo”, aseveró el diplomático en SEMANA.

Nikolay K. Tavdumadze Embajador de Rusia en Colombia Bogota octubre 28 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Respondiendo a la pregunta de si Rusia estaría dispuesta a defender militarmente a Cuba, el embajador Tavdumadze aseguró que estarían en contra de una operación militar de esta magnitud en la isla.

“Yo creo que no sería el caso de empezar la guerra, pero estaríamos absolutamente en contra de la utilización de la fuerza por parte de Estados Unidos contra la isla cubana. Es sin duda algo que nosotros nunca podemos apoyar, una cosa de este tipo”, dijo.

El diplomático ruso dijo a SEMANA que está en contra de la presión por parte de Estados Unidos contra Cuba e incluso criticó las acusaciones contra Raúl Castro en una corte de la Florida.

“Creo que sí. En este caso, Estados Unidos es un país con su poder también militar, pero este poder militar no hay que utilizarlo contra un país como Cuba”, señaló.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

“Lo que ha hecho el fiscal de la Florida contra Raúl Castro, que él supuestamente utilizó fuerzas armadas o aviones de Cuba contra ciudadanos o residentes de Estados Unidos y abatieron dos aviones o algo así que estaban ahí, acercándose a las fronteras de Cuba y ahora se acusa al expresidente de Cuba de esas cosas, no entiendo la argumentación en ese sentido de los americanos”, dijo.

Cabe recordar que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Cuba necesita “un cambio muy drástico”, después de haber invitado a la población de la isla a entrar en contacto con la CIA de manera “discreta”.

“Creemos que Cuba necesita un cambio muy drástico, y lo dejaré ahí”, explicó Rubio a periodistas en teleconferencia de prensa.

“A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento”, había afirmado Rubio en redes sociales el pasado viernes.

Marco Rubio y Miguel Díaz Canel Foto: GETTY IMAGES.

“Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, añadió.