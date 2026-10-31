Ejército venezolano habría bombardeado campamento del ELN en el estado de Apure. Esto se sabe

Defensores de derechos humanos y activistas denunciaron un presunto bombardeo ejecutado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela contra un campamento del ELN en el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, del estado Apure, una región fronteriza con Colombia.

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El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García, reveló detalles de lo que habría sido el ataque de las autoridades venezolanas contra un campamento del grupo criminal, el cual habría dejado 19 personas muertas.

De acuerdo con el activista, nueve cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando de Apure, donde se estarían adelantando las labores de identificación; mientras tanto, otros 10 cadáveres permanecerían en el lugar.

García Escalona señala que le llegaron reportes de que existe un número no determinado de personas que resultaron heridas tras los hechos, y quienes se habrían desplazado hacia el territorio colombiano.

El líder de Fundaredes manifestó que pobladores de Puerto Páez entregaron nombres de documentos de identidad y licencias de conducir venezolanas que se encontraron en el lugar donde se habría presentado el bombardeo.

Allí se destacan nombre de ciudadanos como Jesús Javier Brugal Carrero, Juan Carlos Guerrero Márquez, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal.

También habrían reportado el hallazgo de la credencial de una empresa de aviación internacional. No obstante, la identidad oficial de las víctimas no ha sido corroborada de manera oficial por ninguna autoridad.

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La propia organización recalcó que el Gobierno venezolano aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los presuntos hechos que se denuncian en esta región del vecino país.

Ningún vocero del gobierno venezolano o del comando militar del CEOFANB se ha pronunciado públicamente hasta el momento para confirmar, desmentir o justificar una presunta operación aérea contra este grupo criminal.

Las autoridades colombianas tampoco se han referido al presunto bombardeo. SEMANA consultó con fuentes del Ejército, quienes aseguraron que hasta el momento no han recibido ninguna información por parte de Venezuela.