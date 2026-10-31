Las intensas lluvias que azotaron el estado de Baja California Sur, en México, provocaron graves inundaciones, el desbordamiento de arroyos y el arrastre de vehículos por las fuertes corrientes de agua.

La emergencia dejó 41 personas rescatadas y obligó a evacuar a cientos de pacientes y trabajadores de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Las autoridades entregaron un balance de las afectaciones y mantienen operativos de atención en las zonas impactadas.

Las precipitaciones registradas el viernes 30 de octubre afectaron principalmente al municipio de Los Cabos, donde las corrientes de agua inundaron diferentes sectores y pusieron en riesgo a residentes y visitantes.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en San José del Cabo, donde varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua hasta el mar.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron automóviles y motocicletas que terminaron en la playa Costa Azul, después de que las corrientes descendieran desde las zonas altas.

La emergencia obligó a los organismos de socorro a desplegar operativos para atender a las personas que quedaron atrapadas en sectores inundados y retirar los vehículos afectados.

De acuerdo con el balance de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de México, los equipos de emergencia lograron rescatar a 41 personas que se encontraban en zonas de riesgo.

Además, se reportaron 18 vehículos afectados por las fuertes corrientes.

Una de las situaciones que requirió mayor atención ocurrió en la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en San José del Cabo.

El agua superó las barreras de contención de 1,20 metros de altura e ingresó a las instalaciones, por lo que fue necesario activar los protocolos de seguridad y evacuar a las personas que se encontraban en el lugar.

Según el reporte de las autoridades, 356 personas, entre pacientes, familiares y trabajadores, fueron evacuadas para evitar que resultaran afectadas por la inundación.

De ese grupo, ocho pacientes fueron trasladados al Hospital General de Subzona número 38, donde continuaron recibiendo atención médica sin complicaciones, de acuerdo con la información entregada por la Coordinación Nacional de Protección Civil de México.

La emergencia también obligó a suspender temporalmente los servicios médicos en la unidad, mientras se adelantaban las labores para retirar el agua y evaluar las condiciones de las instalaciones.

Emergencia en Los Cabos, México. Foto: Foto X @michelleriveraa- API

Ante las afectaciones, las autoridades mantienen acciones de atención, limpieza y recuperación de las zonas impactadas.

Para responder a la emergencia se activaron el Plan Marina, de la Secretaría de Marina, y el Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estos mecanismos permiten coordinar la asistencia a la población, las labores de rescate y la atención de las zonas afectadas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también informó que en Baja California Sur no se reportaron víctimas mortales por las inundaciones, aunque los daños materiales y las afectaciones en la infraestructura obligaron a mantener los operativos.