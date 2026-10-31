Marco Rubio asegura que EE. UU. no estuvo involucrado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este sábado que Estados Unidos no intervino directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, tras su derrota electoral del domingo pasado.

Así fue como Flávio Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos. El escape desató una tormenta política

Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre, llegó con su familia a Estados Unidos el miércoles, después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de las múltiples investigaciones

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta. “El gobierno de Estados Unidos no participó directamente” en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

El candidato de 45 años huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador en un avión que, según The New York Times y The Wall Street Journal, fue fletado por Jason Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio Bolsonaro llega al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka el miércoles 28 de octubre de 2026 en Opa-locka, Florida (AP Photo/Marta Lavandier) Foto: AP Photo/Marta Lavandier

El avión que trasladó al excandidato brasileño a Estados Unidos fue pagado por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense, según ha declarado a la AFP el director de la aerolínea.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el vuelo, pero Trump ha calificado las elecciones brasileñas de “vergonzosas”.

Una fuente diplomática brasileña, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la AFP que el representante diplomático de Argentina había sido convocado a una “reunión rutinaria” para “dar explicaciones” sobre el vuelo.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina negó posteriormente que desde Brasil se le haya pedido explicaciones a su gobierno por su papel en la huida.

Desde su llegada a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro ha afirmado ser el verdadero líder de Brasil y ha declarado que abandonó el país porque era víctima de una “persecución”.

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por planear un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Un video, un avión en Iguazú y un vuelo nocturno: Así escapó Flávio Bolsonaro de Brasil Foto: AP / Adobe Stock

Bolsonaro, que contaba con el apoyo tácito del presidente Donald Trump, estaba siendo investigado por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en Brasil, y se le había ordenado entregar su pasaporte.

Flávio Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos, donde reside su hermano Eduardo Bolsonaro, pese a estar condenado por la justicia brasileña a cuatro años de prisión por coacciones a la justicia, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, Jair Bolsonaro.

*Con información de AFP