Estados Unidos exigirá un nuevo documento a todos los pasajeros que quieran ingresar al país

Estados Unidos exigirá desde el 3 de noviembre a todos los pasajeros que vuelen desde un país extranjero o realicen escala la firma de una declaración jurada en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos al embarque.

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Tal y como explica la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, este documento es obligatorio como medida de salud pública para reducir el riesgo de que el ébola se introduzca en el país norteamericano.

En concreto, el periodo de 21 días corresponde al tiempo máximo de incubación de esta enfermedad.

Los pasajeros tendrán que presentar el documento a partir de enero. Foto: Getty Images

Se considera estancia en la República Democrática del Congo cualquier tránsito o conexión realizada por vía aérea, terrestre o marítima, incluido hacer escala en un aeropuerto, incluso sin salir del avión o la instalación.

Además, las aerolíneas y operadores serán responsables de este nuevo trámite y deberán verificar que el pasajero haya presentado el documento antes de dejarlo embarcar, que podrá completarse en formato digital o en papel.

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En caso de no completar o presentar dicha declaración jurada, las compañías deben prohibir el embarque, a menos que cuente con una exención emitida por el Gobierno de los Estados Unidos. Ante declaraciones falsas, cabe la posibilidad de acarrear multas penales y prisión.

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) confirmaron ayer miércoles que el brote de ébola declarado a mediados de mayo ha superado ya los umbrales de los 10.100 casos y los 4.900 muertos, en medio de una expansión del virus que amenaza con convertir este brote en el más mortífero documentado hasta la fecha a nivel mundial.

ARCHIVO — Trabajadores de la salud vestidos con equipo de protección inician su turno en un centro de tratamiento del ébola en Beni, Congo. Foto: AP Photo/Jerome Delay

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado que hasta ahora se han registrado 10.141 contagios y 4.928 fallecidos, incluidos 81 casos y 42 muertos durante las últimas 24 horas, con una letalidad global situada en el 48,6 %.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 999 personas hospitalizadas o en aislamiento y ha agregado que otras 2.708 han recibido el alta después de superar la enfermedad.

La tasa de seguimiento de los contactos de los pacientes se sitúa en el 84,5 %, al alza durante los últimos días.