“Hay dolor en mi mente y en mi alma”: Christa Pike habla por primera vez tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike cumplió un mes desde el intento fallido de ejecución en Tennessee y publicó un mensaje en el que expresa su profundo malestar por la “incompetencia” que derivó en esta situación.

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Además, dijo que, pese a encontrarse en pleno proceso de recuperación, continúa padeciendo molestias físicas persistentes y un importante sufrimiento psicológico.

En un comunicado divulgado el viernes por sus representantes legales, la condenada explicó que, desde que recibió una cantidad masiva del sedante pentobarbital mediante una inyección, no ha logrado pasar ni un instante sin dolor.

Foto entregada por el Departamento Correccional de Tennessee que muestra a Christa Pike el 12 de enero del 2023. Foto: AP

“Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, manifestó.

Aunque evitó señalar directamente a los responsables estatales que, hace un mes, trataron de acabar con su vida al administrarle cinco gramos de pentobarbital en los brazos, Pike no dudó en expresar su indignación con unas duras palabras.

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“Me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación”, afirmó.

El pasado 30 de septiembre, Christa Pike fue inmovilizada sobre una camilla en la cámara de ejecución de Tennessee, donde debía cumplir la condena a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de clase a la que mató en 1995, cuando tenía 18 años.

Christa Gail Pike sobrevivió al intento de ejecución con inyección letal Foto: Getty Images/REUTERS/Departamento Correccional de Tennessee

Durante cerca de una hora, los integrantes del equipo encargado de la ejecución trataron de encontrar una vena para administrarle el sedante por vía intravenosa. Sin embargo, los reiterados intentos no dieron resultado y la ejecución terminó fracasando.

Actualmente, Pike permanece en la enfermería del centro de rehabilitación Debra Johnson, situado en Nashville, adonde volvió después de pasar diez días recibiendo atención hospitalaria intensiva.

La reclusa asegura que vive en condiciones de aislamiento casi total, “alejada de otras personas y de las relaciones humanas que tanto significan para mí”, según relata el diario The Guardian.

Cámara de la muerte por inyección letal. Imagen de referencia Foto: Getty Images

Según ella, ese aislamiento es una forma de dolor en sí misma, dado que pasó los primeros 28 años en el corredor de la muerte en régimen de aislamiento.