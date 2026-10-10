Christa Pike es dada de alta tras sobrevivir a dos inyecciones letales de EE. UU.: abogados revelan su destino

Los abogados de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee, Estados Unidos, informaron que ya recibió el alta médica del hospital de Nashville, centro donde fue atendida tras sus ejecuciones fallidas.

Estas fueron las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Desde un comunicado confirmaron que: “Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”.

Pike, quien tiene 50 años, está privada de su libertad en Estados Unidos desde sus 18 años, tras ser señalada de haber asesinado a su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995.

Christa Pike a sus 18 años. Foto: USA Today

El pasado 30 de septiembre, el Estado le aplicó dos dosis de pentobarbital con el propósito de ejecutarla, tras haber recibido la pena de muerte. Sin embargo, la mujer sobrevivió y, contra todo pronóstico, ahora recibió su alta médica.

Tras esta sorprendente victoria en su vida, Pake fue llevada nuevamente al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, la cárcel de mujeres donde lleva recluida 30 años.

Chris Pike, la primera persona en sobrevivir a una inyección letal

En Tennessee está aprobada la pena de muerte y, por esta metodología, el Estado ha fusilado a 17 reclusos desde 1977, cuando se restableció este derecho, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Este mismo Centro de Información especificó que Pike es la primera persona en sobrevivir tras recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución.

Foto entregada por el Departamento Correccional de Tennessee que muestra a Christa Pike el 12 de enero del 2023. Foto: AP

El Departamento de Corrección de Tennessee no ha dicho qué salió mal en la ejecución. Expertos médicos y en inyección letal se han centrado en si un problema con la vía intravenosa hizo que el fármaco se acumulara en su tejido en lugar de entrar en su torrente sanguíneo.

Los abogados de Pike escribieron en una presentación judicial que “aparentemente en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente”.

Cuando el proceso se puso en marcha, se le preguntó a Pike si tenía una declaración final y habló de estar en paz. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo.

El mensaje después de la ‘muerte’ de Christa Pike: “El estado me debe una disculpa”

Más tarde, pareció perder el conocimiento, pero se la podía oír respirar con dificultad hasta que los testigos de los medios fueron escoltados fuera de la sala de testigos casi 90 minutos después de iniciada la ejecución. Una ambulancia la trasladó a un hospital.

Este caso puso en la opinión pública el debate sobre los procedimientos de las sentencias de muerte. Desde entonces, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha pospuesto la única otra ejecución programada del estado este año y ordenó una revisión de lo que salió mal.

Por su parte, el jefe de prisiones del estado renunció a raíz de la ejecución fallida.