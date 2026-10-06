El mensaje después de la ‘muerte’ de Christa Pike: “El estado me debe una disculpa”

Christa Pike, de 50 años, se encuentra consciente y en capacidad de hablar, según informaron sus abogados mediante un comunicado emitido este martes.

Él es Tadaryl Shipp, el novio y cómplice de Christa Pike que nunca fue condenado a muerte

La reclusa había permanecido en estado crítico e inconsciente con soporte respiratorio en un centro asistencial de Nashville, luego de que las autoridades penitenciarias le administraran dos dosis del anestésico pentobarbital sin lograr causarle la muerte.

A pesar de los avances reportados por su defensa, el equipo legal enfatizó que la paciente “continúa recibiendo atención médica crítica” y advirtió que su pronóstico de recuperación “sigue siendo incierto”.

Ciencia explicó por qué Christa Pike sobrevivió a 2 inyecciones de pentobarbital para ser ejecutada

La reclusa fue trasladada de urgencia desde la prisión estatal tras presentar severas quemaduras, ampollas e inflamación en ambos brazos, derivadas del fallido procedimiento con la inyección letal.

Testigos presentes durante el intento de ejecución señalaron que la prisionera estuvo consciente durante más tiempo del previsto por los protocolos, emitiendo sonidos de sofocación antes de que el personal de custodia suspendiera la diligencia y solicitara asistencia médica urgente para salvarle la vida.

Decisión del gobernador y controversia política

Ante la gravedad del incidente, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión inmediata de las ejecuciones programadas en el estado.

Según documentos judiciales, Christa Pike padecía diversas condiciones de salud que sus abogados consideraron relevantes para el protocolo de ejecución. Foto: AFP / 123rf

La medida se mantendrá vigente mientras una comisión independiente adelanta las investigaciones correspondientes, considerando que este representa el segundo procedimiento de pena capital que falla en la jurisdicción en lo que va del año.

El caso desató múltiples reacciones políticas e internacionales. Por un lado, el presidente Donald Trump cuestionó públicamente los fallos técnicos cometidos durante la aplicación del químico, asegurando ante los medios de comunicación que la ejecución de la sentencia “no debería ser muy difícil”.

Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución con inyección letal. Foto: Getty Images/REUTERS/Departamento Correccional de Tennessee

En contraste, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente a las autoridades norteamericanas para impedir un segundo intento de ejecución contra la mujer.

Paralelamente, la defensa reitera que el estado debió conceder clemencia considerando la historia de abusos infantiles, secuelas de estrés postraumático y problemas de salud mental que padecía la reclusa al momento de los hechos.

Reacciones de los familiares y antecedentes del caso

La falla en el protocolo también generó duras críticas por parte de los familiares de la víctima. May Martinez, madre de Colleen Slemmer, manifestó su profunda frustración tras presenciar la fallida diligencia, declarando ante la prensa que “el estado me debe una gran disculpa” y reafirmando que su único objetivo al asistir al recinto era “obtener justicia” tras décadas de espera.

El gobernador republicano Bill Lee anunció la cancelación de la última ejecución programada en el estado para este año por lo sucedido. Foto: Screenshot 'x'

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato, en 1995, de Colleen Slemmer, de 19 años, cuando ambas asistían a un centro de formación profesional.

La acusada tenía 18 años al momento del crimen; sus dos cómplices menores de edad recibieron penas de prisión, librándose de la sanción capital.

De haberse completado el procedimiento, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Según registros del Centro de Información de la Pena de Muerte, un total de 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1976.

*Realizado con información de AFP.