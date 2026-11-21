Un buque de carga ruso vinculado a la logística del Ministerio de Defensa de ese país se incendió en el mar Báltico después de ser alcanzado por dos drones.

El incidente involucró al Sparta II, cuya tripulación tuvo que abandonar la embarcación mientras las autoridades de países de la región respondían a la emergencia.

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El ataque obligó a evacuar a la tripulación

El carguero, perteneciente a la empresa rusa Oboronlogistika, navegaba hacia Kaliningrado, enclave ruso situado entre Polonia y Lituania, cuando fue alcanzado por los drones en las proximidades de la isla rusa de Gogland.

De acuerdo con los primeros reportes, los 16 integrantes de la tripulación abandonaron el barco en botes salvavidas y fueron trasladados a otra embarcación rusa. No se reportaron víctimas entre los ocupantes.

Tras el impacto, el Sparta II quedó sin capacidad de maniobra y comenzó a derivar hacia aguas territoriales finlandesas, mientras el incendio continuaba activo.

El navío pertenece a Oboronlogistika, una compañía que presta servicios de transporte al Ministerio de Defensa de Rusia. La embarcación también figura en las listas de sanciones de Estados Unidos y Ucrania.

Además, la inteligencia militar ucraniana lo ha identificado como una embarcación utilizada para transportar armas y equipos militares rusos.

Carguero ruso se incendia en el Mar Báltico Foto: Redes sociales

Finlandia intervino tras la emergencia

El incidente movilizó a las autoridades finlandesas, que asumieron el liderazgo de las operaciones de rescate y control de posibles daños ambientales.

La Guardia Fronteriza de Finlandia confirmó que el carguero ingresó en sus aguas territoriales después de quedar a la deriva. En las labores de respuesta también participaron equipos de Estonia y Suecia.

El incendio y las condiciones de la embarcación obligaron a mantener las operaciones de emergencia. Las autoridades no reportaron contaminación marina en los primeros informes.

El portavoz de las Fuerzas Armadas finlandesas, Aki-Mauri Huhtinen, afirmó que probablemente Ucrania estaba detrás del ataque, aunque reconoció que no estaba claro por qué había sido seleccionado el carguero.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, también se pronunció sobre el incidente. A través de un mensaje en la red social X, advirtió que la guerra estaba extendiendo sus consecuencias hacia los territorios vecinos y sostuvo que Ucrania tenía derecho a defenderse de la agresión rusa.