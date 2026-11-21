La Fiscalía de Paraguay obtuvo nueva documentación relacionada con una empresa vinculada a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña.

El procedimiento hace parte de la investigación penal que busca esclarecer presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

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Documentos bajo investigación

Durante el allanamiento, los fiscales Christian Benítez y Laura Giacummo consiguieron documentos sobre una cesión de derechos de acciones de Pear S.R.L., sociedad que aparece vinculada a Francisco Peña Palacios. La diligencia se realizó en las instalaciones de Herratec.

Según explicó el fiscal Benítez, los investigadores se percataron de que las oficinas de Pear S.R.L. ya no funcionaban en ese lugar, aunque la dirección todavía aparecía registrada en el sistema de la Abogacía del Tesoro.

En medio del procedimiento, Gustavo Arietti Hashimoto, abogado, socio de Herratec y antiguo representante legal de la firma relacionada con Peña, entregó voluntariamente documentación sobre la cesión de derechos de la sociedad y otros archivos que ahora serán examinados por los investigadores.

El fiscal aclaró que Herratec no está vinculada con el caso.

La documentación fue obtenida durante la diligencia y será analizada para establecer su relación con las operaciones bajo investigación.

El nuevo procedimiento se suma a las diligencias realizadas el 17 de noviembre, cuando fiscales y policías allanaron las viviendas de Francisco y Manuel Peña, hermanos del exmandatario paraguayo.

En esas intervenciones, las autoridades buscaron dispositivos electrónicos y documentos que pudieran aportar información sobre posibles vínculos empresariales relacionados con el caso Ueno.

La investigación también se desarrolla en medio de las denuncias por presuntas irregularidades en las operaciones financieras del Grupo Vázquez y la caída de Ueno Bank,

Esta situación generó una crisis para los ahorradores y entidades que tenían recursos depositados en la institución.

📃FISCALÍA OBTIENE DOCUMENTOS SOBRE EMPRESA LIGADA A HERMANO DE SANTIAGO PEÑA | 👉Tras un allanamiento, el Ministerio Público obtuvo documentos sobre una cesión de derechos de acciones de la empresa Pear S.R.L., vinculada a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, e investigada en el marco de la causa penal abierta contra el exmandatario tras el colapso de Ueno Bank y el Grupo Vázquez. ➡️El allanamiento fue realizado por los fiscales Christian Benítez y Laura Giacummo, luego de que el exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey Fernández, declarara que la firma Pear S.R.L. compró un terreno de 1.184 hectáreas en María Antonia, Paraguarí, por unos USD 3 millones. La operación sería una venta simulada que salpica a Francisco Peña. 🧐El fiscal Benítez explicó que, durante el procedimiento realizado en la empresa Herratec, que no está vinculada al caso, se percataron de que las oficinas de Pear S.R.L. ya no operaban en el lugar, pese a que aparecen en el sistema de la Abogacía del Tesoro. 🗣️Benítez refirió que el abogado Gustavo Arietti Hashimoto, uno de los socios de Herratec y exrepresentante legal de la firma ligada a Peña, entregó voluntariamente documentación sobre la cesión de derechos de la sociedad y otros documentos que serán analizados. #780AM @Megatv_py — Radio 780 AM (@780AM) November 21, 2026

La operación inmobiliaria de los 3 millones de dólares

El procedimiento está relacionado con una compraventa realizada en septiembre de 2023, cuando Ueno todavía operaba como financiera.

Según declaró Julio Rey Fernández, entonces vicepresidente segundo de Ueno Bank, Pear S.R.L. adquirió un terreno de 1.184 hectáreas en María Antonia, departamento de Paraguarí, por un valor cercano a los 3 millones de dólares.

La operación está bajo sospecha porque, de acuerdo con la versión entregada por el exdirectivo a la Fiscalía, el Grupo Vázquez habría asumido el pago de las cuotas mediante supuestos desembolsos por servicios de forraje a la compañía compradora.

Instalaciones de la empresa Herratec. Foto: Redes sociales- API

La hipótesis que buscan esclarecer los investigadores es si se trató de una compraventa simulada y si los pagos realmente correspondían a servicios comerciales.

Por ahora, la documentación entregada durante el último allanamiento será sometida a revisión para determinar su alcance dentro del expediente.

La presunta vinculación de Francisco Peña con las operaciones y las irregularidades denunciadas es materia de investigación.