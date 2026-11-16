Santiago Peña, expresidente de Paraguay, será llevado a la cárcel militar de Viñas Cué tras escándalo de Ueno Bank

La situación judicial del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, tuvo un nuevo giro este lunes, 16 de noviembre, luego de que la Justicia ordenara su traslado a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, debido a las denuncias sobre presuntos privilegios durante su permanencia en el Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplía prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto: Getty Images

Crisis financiera en Paraguay: se entrega alto directivo del Banco Central implicado en el caso Ueno Bank

La decisión fue firmada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien asumió el expediente después de que otro magistrado se apartara del proceso por motivos familiares.

El traslado busca garantizar el cumplimiento de la medida de aseguramiento y establecer condiciones de seguridad para el exmandatario.

*En desarrollo...