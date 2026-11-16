Logo
Login
Mundo

Santiago Peña, expresidente de Paraguay, será llevado a la cárcel militar de Viñas Cué tras escándalo de Ueno Bank

La Justicia paraguaya ordenó el traslado del exmandatario en medio de la investigación financiera.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

16 de noviembre de 2026 a las 12:13 p. m.
El caso que sacudió al país suma nuevos movimientos judiciales contra antiguos funcionarios.
El caso que sacudió al país suma nuevos movimientos judiciales contra antiguos funcionarios. Foto: Bloomberg via Getty Images

La situación judicial del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, tuvo un nuevo giro este lunes, 16 de noviembre, luego de que la Justicia ordenara su traslado a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, debido a las denuncias sobre presuntos privilegios durante su permanencia en el Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplía prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay.
Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto: Getty Images
La sede del banco Ueno, una importante entidad de crédito digital, luego de que el Banco Central de Paraguay la confiscara debido a su índice de solvencia.
Crisis financiera en Paraguay: se entrega alto directivo del Banco Central implicado en el caso Ueno Bank

La decisión fue firmada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien asumió el expediente después de que otro magistrado se apartara del proceso por motivos familiares.

El traslado busca garantizar el cumplimiento de la medida de aseguramiento y establecer condiciones de seguridad para el exmandatario.

*En desarrollo...