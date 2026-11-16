Temblor sacudió a Japón este lunes, 16 de noviembre: esto reportan

Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió al occidente de Japón, este lunes, 16 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se registró sobre la 1:24 p. m., hora local, y tuvo como epicentro la zona de Wajima Shi, ubicada en la prefectura de Ishikawa.

En cuanto a la profundidad de ese temblor en Japón se informó que fue a 273 kilómetros. Por el momento, no hay reportes de alerta de tsunami o daños materiales.

A propósito, el pasado 8 de noviembre se registró un fuerte temblor en Japón, el cual dejó más de 20 heridos. Ese movimiento telúrico de magnitud 5,7 tuvo como epicentro el oeste de la prefectura de Shizuoka, a 40 km de profundidad, indicó en ese entonces la Agencia Meteorológica Japonesa.

Videos muestran los momentos de angustia que vivió Japón tras fuerte terremoto que dejó varios heridos

Tras ese temblor el 8 de noviembre, se registraron daños materiales, como ventanas rotas en varias ciudades afectadas, mientras el tráfico ferroviario fue interrumpido.

Los mayores temblores con intensidad de más de 5 se han registrado en las prefecturas de Shizouka, Aichi, Nagano y Gifu. En estos niveles superiores a 5, a la mayoría de las personas les resulta difícil caminar sin agarrarse a algo y los muebles sueltos pueden volcarse.

Es de anotar que Japón está situado en la conjunción de cuatro grandes placas tectónicas y sufre alrededor de 18% de los sismos registrados en el mundo.

*Con información de AFP y Europa Press.