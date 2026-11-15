Crisis financiera en Paraguay: se entrega alto directivo del Banco Central implicado en el caso Ueno Bank

El director jurídico del Banco Central de Paraguay se entregó este domingo a las autoridades después de que la Fiscalía librara una orden de detención en su contra por la causa del banco digital Ueno Bank, cuyo colapso provocó la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.

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El viernes, la Fiscalía amplió la imputación contra Peña al acusarlo de liderar una asociación criminal, junto a cinco funcionarios del Banco Central (BCP), para proteger a Ueno Bank.

El exmandatario, destituido la semana pasada tras un acelerado juicio político, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa.

El Ministerio Público ordenó la detención del director jurídico del BCP, Aldo Rodríguez -cuyo nombre no fue publicado por la Fiscalía, pero sí por medios locales-, en el marco del caso “que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, relacionados con el caso Ueno Bank”.

La sede del banco Ueno, una importante entidad de crédito digital, luego de que el Banco Central de Paraguay la confiscara debido a su índice de solvencia. Foto: AP Photo/Jorge Saenz

La Fiscalía lo acusa de actuar junto a otras autoridades del BCP para elaborar y validar documentos con información falsa que fueron remitidos al Senado.

También se investiga “una posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad”.

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Según el diario local ABC, Rodríguez se entregó a la justicia horas después de que se lanzara su orden de detención.

La causa del Ueno Bank investiga a los directivos del grupo que manejaba el banco, diez de los cuales se encuentran detenidos, y también a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

La sede del banco Ueno, una importante entidad de crédito digital, luego de que el Banco Central de Paraguay la confiscara debido a su índice de solvencia. Foto: AP Photo/Jorge Saenz

El BCP informó el jueves a la AFP que ya había devuelto la totalidad de sus ahorros al 80 % de los 1,8 millones de depositantes de Ueno. Sin embargo, la mayoría del dinero depositado todavía no fue restituido, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.

*Con información de AFP