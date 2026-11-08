La fiscalía paraguaya allanó este domingo la residencia del expresidente Santiago Peña, a 50 km de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención, informó el Ministerio Público.

Juez decide dejar en prisión preventiva al expresidente de Paraguay, Santiago Peña

El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da “por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, informó la fiscalía en un comunicado.

Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino https://t.co/eJoNMfwtI6 https://t.co/4Kvbzy6opX — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 8, 2026

Según el diario ABC de Paraguay, de acuerdo con las primeras informaciones, durante el procedimiento los agentes habrían descubierto, detrás de un muro falso, una bóveda dotada de un avanzado mecanismo de seguridad de fabricación israelí, cuyo sistema de apertura no ha podido ser vulnerado por los funcionarios que participan en el operativo.

La comitiva fiscal y policial avanzó hasta la segunda entrada de la bóveda ubicada en la residencia de Santiago Peña.

La estructura permanece oculta detrás de un muro falso y dispone de un moderno sistema de seguridad de fabricación israelí, según el medio local.

ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA ➡️La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israel. 📍La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank. — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

La mansión allanada está bajo la lupa de la justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda tras una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: AFP

Las cuotas mensuales equivalían a unos 38 mil dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno “no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”, según informó en X.

Ordené que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema. Además, instruí al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con este banco. Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 8, 2026

El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.