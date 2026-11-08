MUNDO

Allanan residencia del expresidente Santiago Peña en Paraguay y encuentran una bóveda secreta

Una comitiva fiscal y policial ingresó a la lujosa mansión del exmandatario.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
8 de noviembre de 2026 a las 7:21 p. m.
Funcionarios realizando un registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino (Paraguay), el 8 de noviembre de 2026.
Funcionarios realizando un registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino (Paraguay), el 8 de noviembre de 2026. Foto: AFP

La fiscalía paraguaya allanó este domingo la residencia del expresidente Santiago Peña, a 50 km de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención, informó el Ministerio Público.

Imagen facilitada por la Fiscalía General de Paraguay que muestra al presidente paraguayo Santiago Peña llegando a la sede de la Fiscalía General
Juez decide dejar en prisión preventiva al expresidente de Paraguay, Santiago Peña

El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da “por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, informó la fiscalía en un comunicado.

Según el diario ABC de Paraguay, de acuerdo con las primeras informaciones, durante el procedimiento los agentes habrían descubierto, detrás de un muro falso, una bóveda dotada de un avanzado mecanismo de seguridad de fabricación israelí, cuyo sistema de apertura no ha podido ser vulnerado por los funcionarios que participan en el operativo.

La comitiva fiscal y policial avanzó hasta la segunda entrada de la bóveda ubicada en la residencia de Santiago Peña.

La estructura permanece oculta detrás de un muro falso y dispone de un moderno sistema de seguridad de fabricación israelí, según el medio local.

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

La mansión allanada está bajo la lupa de la justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda tras una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda tras una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: AFP

Las cuotas mensuales equivalían a unos 38 mil dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno “no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”, según informó en X.

El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.