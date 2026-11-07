Fiscalía de Paraguay toma decisión final sobre el caso del expresidente Santiago Peña

El Ministerio Público de Paraguay anunció este sábado, 7 de noviembre, la imputación del expresidente Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank y ha solicitado prisión preventiva para ambos.

La policía captura a Santiago Peña tras su destitución como presidente de Paraguay

Peña, destituido por el Senado el viernes, fue imputado bajo los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

A Carvallo se le imputa lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor, según el comunicado de la fiscalía.

Imagen facilitada por la Fiscalía General de Paraguay que muestra al presidente paraguayo Santiago Peña llegando a la sede de la Fiscalía General Foto: AFP

Las autoridades investigan “presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones”.

La fiscalía considera que entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.

En septiembre de 2026 estos fondos de organismos públicos depositados en Ueno Bank sumaban unos 3,6 billones de guaraníes, casi 233 millones de dólares.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado. Foto: Redes sociales Santiago Peña

Peña, en calidad de presidente, “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”.

En concreto tenía participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y se reunió con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para decidir sobre inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.

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Carvallo, por su parte, tenía vinculación previa con Financiera Ueno y realizó observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad, explica la fiscalía.

El Ministerio Fiscal ha solicitado al juzgado penal de garantías prisión preventiva de ambos imputados, así como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, además de diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.

Varias personas protestan fuera de la casa del presidente depuesto de Paraguay, Santiago Peña, puesto en arresto domiciliario por sospechas de abuso de confianza tras su destitución por el Senado mientras la fiscalía investiga el colapso de Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el viernes 6 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jorge Saenz) Foto: AP Photo/Jorge Saenz

La salida de Peña de la Presidencia está motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que se hundió y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos que imposibilitaba la protección de los depósitos de sus millones de clientes.