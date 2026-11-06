MUNDO

Vicepresidente Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

Santiago Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2026 a las 6:42 p. m.
El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución del presidente Santiago Peña, en el Congreso Nacional en Asunción,
El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución del presidente Santiago Peña, en el Congreso Nacional en Asunción, Foto: AFP

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, juró este viernes, 6 de noviembre, como nuevo mandatario tras la destitución de Santiago Peña en un acelerado juicio político y prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por la crisis bancaria que precipitó la caída de su antecesor.

Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, de 45 miembros, tres días después de la intervención de Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, con el que mantenía vínculos. La medida dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero.

“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, afirmó Alliana tras recibir la banda y el bastón presidenciales.

En desarrollo...