El Senado de Paraguay destituyó este viernes, 6 de noviembre, al presidente Santiago Peña en un juicio político por un escándalo bancario que afectó a tres millones de clientes, algunos de los cuales comenzaron lentamente a recuperar sus depósitos.

Senado destituye al presidente de Paraguay en juicio político por escándalo bancario

Después de la decisión del Senado, la Policía Nacional de Paraguay se ubicó frente a la residencia del ahora expresidente del país para capturarlo. Minutos antes, la Fiscalía de Paraguay había ordenado su detención.

Mientras juraba el vicepresidente, como nuevo mandatario, comandantes de la policía ingresaron a la casa de Peña.

#IMPLACABLE 🇵🇾 | Apenas 20 minutos después de que el Senado destituyera a #SantiagoPeña, la Fiscalía ordenó la #detención del expresidente de la República y de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, en el marco del caso #UenoBank. Según la nota remitida a la #PolicíaNacional, Peña deberá permanecer #detenido en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público. Carvallo deberá guardar detención en la dependencia que determine la #Comandancia de la Policía Nacional. La causa penal investiga presunta lesión de confianza y otros hechos. — Samuel Acosta (@acostasamu) November 6, 2026

El diario ABC de Paraguay, uno de los medios más respetados del país, habló en directo con uno de sus periodistas quien confirmó en vivo que miembros de la policía y algunos fiscales, entraron a la residencia para detener al ahora expresidente del país.

El presidente quedará resguardado en su residencia hasta que el día de mañana, sábado 7 de octubre, rinda declaraciones en la fiscalía, a las 11:00 a. m.

Una de las fiscales, Silvia Margarita González Vester, dio declaraciones a las afueras de la casa de Peña y aseguró que lo que se buscaba en un principio era constatar que el mandatario destituido estaba en su casa, “efectivamente se encuentra dentro de su domicilio”, dijo.

“Permitió el ingreso voluntario a su vivienda y se puso a disposición de todos los efectos procesales”, aseguró la fiscal y agregó: “Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio, se dio cumplimiento a la orden fiscal”, aseveró.

DETIENEN A SANTIAGO PEÑA ➡El fiscal Cristian Benitez señaló que el juez penal de garantías determinará dónde guardará reclusión, de momento estará detenido en su domicilio. 🚨EN VIVO https://t.co/iKji30rnIX https://t.co/tbwev3ML1m — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 6, 2026

Minutos antes de que fuera detenido, se conoció la orden fiscal de detención contra Santiago Peña.

“Solicitamos que se impartan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la orden de detención, debiendo en el caso del Sr. Santiago Peña Palacios, guardar la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción”, dice la orden.

Por su parte, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, juró como nuevo mandatario tras la destitución de Santiago Peña en un acelerado juicio político y prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por la crisis bancaria que precipitó la caída de su antecesor.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, coloca la banda presidencial a Pedro Alliana, quien asume el cargo de nuevo presidente de Paraguay después de que el Senado destituyera a Santiago Peña a raíz de acusaciones vinculadas al colapso del banco Ueno en Asunción, Paraguay, el viernes 6 de noviembre de 2026. Foto: AP Photo/Jorge Saenz

Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, de 45 miembros, tres días después de la intervención de Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, con el que mantenía vínculos. La medida dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero.