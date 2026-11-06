El papa León XIV aterrizó en Uruguay: histórica visita marca el inicio de su gira por Sudamérica

El papa León XIV llegó este viernes, 6 de noviembre, a Uruguay, donde comenzó una visita apostólica de tres días que marca el primer destino de su gira por Sudamérica.

El pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, después de partir desde Roma y realizar un vuelo de aproximadamente trece horas y media.

La visita representa un acontecimiento significativo para el país, que no recibía a un pontífice desde los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988. La llegada de León XIV también marca el comienzo de un recorrido internacional que se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá Argentina y Perú.

De acuerdo con la agenda publicada por la Santa Sede y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, el papa permanecerá en territorio uruguayo hasta el domingo, 8 de noviembre.

Durante ese periodo tendrá encuentros con representantes políticos, religiosos y de distintos sectores de la sociedad.