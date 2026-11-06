El papa León XIV inicia su viaje hacia Sudamérica en su primera gira por el continente

El papa León XIV emprendió este viernes una gira de 12 días por Sudamérica, en un emotivo reencuentro con un continente que marcó profundamente su vocación sacerdotal, apenas unas semanas después de haber sido operado de un pulmón. El pontífice, de 71 años, visitará Uruguay, Argentina y Perú en uno de los viajes internacionales más intensos realizados por un papa en las últimas décadas.

En una mañana lluviosa en el aeropuerto de Fiumicino de Roma, el pontífice saludó sonriente a los espectadores antes de subir al avión papal, que despegó poco después de las 06:00 rumbo a Montevideo, donde llegará en horas de la tarde. Durante la gira se reunirá con dirigentes políticos, presos y personas vulnerables, además de viejos amigos.

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano e intercambiaron particulares regalos

Primer papa nacido en Estados Unidos, León XIV pasó cerca de dos décadas en Perú como misionero, desarrollando un fuerte vínculo con la región. El miércoles, el líder espiritual de los 1.400 millones de católicos afirmó que esperaba con entusiasmo regresar a unos países que son “tan queridos” para él.

El Papa León XIV saluda cuando llega a su audiencia general semanal en St. Plaza de San Pedro en el Vaticano, miércoles, octubre. 21, 2026. Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

León expresó su deseo de que la visita contribuya a “fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad” en unos países que afrontan desafíos como el aumento de las desigualdades, la violencia, el descenso demográfico y el retroceso del catolicismo.

Pese a haber sido sometido hace poco más de tres semanas a una intervención para extirpar un tumor canceroso, los médicos le dieron el visto bueno para la gira. Según el Vaticano, no serán necesarias medidas médicas adicionales más allá de las habituales en los viajes papales.

León XIV en Argentina: la histórica visita papal tras la muerte de Francisco y el consuelo para el país

León XIV iniciará su gira en Uruguay, considerado el país más laico de América Latina y uno de los más pequeños y prósperos de la región. Las autoridades uruguayas desplegarán un amplio operativo de seguridad, con unos 5.000 policías y más de 1.000 militares movilizados.

El Papa León XIV saluda a los fieles presentes en la plaza de San Pedro a la hora del Ángelus dominical. Foto: Fotos: Vatican News

El pontífice recorrerá parte de la rambla de Montevideo en un papamóvil especialmente acondicionado, antes de reunirse con el presidente de izquierda Yamandú Orsi y recibir las llaves de la ciudad.

Las entradas para las misas que dará el papa en Paysandú (noroeste) y Florida (centro-sur) y una vigilia en el estadio Centenario de Montevideo se agotaron rápidamente y la iglesia agregó nuevos cupos.

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de Estados Unidos

Posteriormente, el domingo, el pontífice viajará a Argentina y el miércoles llegará a Perú, país donde terminará su gira y donde hizo gran parte de su vida sacerdotal.

Con información de AFP.