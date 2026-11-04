León XIV en Argentina: la histórica visita papal tras la muerte de Francisco y el consuelo para el país

La visita del papa León XIV a Argentina, la primera de un pontífice en 39 años, ofrece consuelo a quienes esperaron en vano el regreso de Francisco, el primer papa argentino, que murió sin volver a su país natal tras 12 años de pontificado.

El papa León XIV hizo su primera aparición pública tras ser operado de cáncer; este fue su mensaje

En la entrada de la catedral de Buenos Aires, donde Jorge Bergoglio fue arzobispo, un televisor sin sonido repite imágenes de Francisco besando los pies de sus fieles. A su lado, un cartel con el retrato de León XIV anuncia la misa que celebrará el 9 de noviembre en el barrio de Palermo.

El papa León XIV reaparece ante miles de fieles con un mensaje de gratitud y confirma su agenda internacional. Foto: AFP

El recuerdo del papa argentino convive así con la expectativa de recibir a su sucesor. Para Sol Burgos, de 23 años, esa llegada representa una forma de consuelo.

“Le dolió mucho a Argentina perder a su papa, así que capaz que viene a conectar con nosotros”, dice en la puerta de la iglesia de estilo neoclásico.

“El cambio al nuevo papa fue medio difícil por la cercanía que teníamos con Francisco”, recuerda.

Sin embargo, la trayectoria de León XIV en Perú, donde fue misionero y obispo, ayuda a acortar la distancia. “Gracias a Dios el nuevo papa también ha tenido conexión con Latinoamérica porque ha estado en Perú”, dice sobre el pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana.

El papa anuncia visita a Latinoamérica en los próximos meses. ¿Estará en Colombia?

En la misma plaza, Martín Gerónimo, un vendedor ambulante de 60 años, ofrece imanes y prendedores turísticos con imágenes de tango, banderas argentinas y retratos de Francisco, a quien recuerda de sus tiempos como arzobispo.

“Cuando él era monseñor trabajaba acá”, dice, al señalar la catedral. “Pasaba por aquí, saludaba. ¡No me daba cuenta de que iba a llegar a papa!”, recuerda risueño.

El regreso imposible

Francisco visitó varios países de la región, pero nunca regresó al suyo, una ausencia que decepcionó a muchos de sus compatriotas y que alimentó toda clase de especulaciones en un país polarizado.

“No pudo o no quiso venir”, comenta Rubén Lozano, un visitante de 73 años de la provincia de Santa Fe, al norte. “Yo creo que no vino para evitar ciertos antagonismos”.

También lo cree así el presidente ultraliberal, Javier Milei, quien antes de llegar al poder lo insultó y dijo que Francisco tenía afinidad por “comunistas asesinos”, aunque luego moderó su discurso y hasta fue a verlo al Vaticano.

El recuerdo de Francisco, el papa argentino convive así con la expectativa de recibir a su sucesor. Foto: AFP

“No tengo dudas de que el papa Francisco quería venir y creo que no vino porque sabía que si venía, generaba un terremoto político. Me hace admirarlo más”, dijo Milei a Radio Mitre el 24 de octubre.

Procedente de Uruguay, el pontífice será recibido por Milei el domingo al pie del avión y visitará luego las ciudades argentinas de Córdoba, en el centro del país, y Luján, a unos 70 km de Buenos Aires, antes de proseguir el 11 de noviembre hacia Perú. Se trata de la primera visita papal desde Juan Pablo II en 1987.

Una herida por cicatrizar

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió evitar las comparaciones. “Viene el sucesor de Pedro, no viene el sucesor de Francisco”, dijo en agosto.

Aunque insiste en que uno no es la continuación del otro, García Cuerva confía en que la visita contribuya a superar las divisiones argentinas.

“La herida que existe entre los argentinos puede cicatrizar, con la dulzura de la ternura, del buen trato, de la cordialidad y del perdón”, comentó recientemente al diario La Nación.

¿Quién fue el papa Francisco? Su historia desde Rosario hasta el Vaticano

León XIV llega a una Argentina golpeada por las dificultades económicas, donde el crecimiento de sectores como la energía contrasta con la debilidad de la industria y del consumo. La pobreza afecta a un tercio de la población, mientras el ultraliberal Milei mantiene su severa política de ajuste fiscal y apertura económica.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió evitar las comparaciones. “Viene el sucesor de Pedro, no viene el sucesor de Francisco”, dijo en agosto. Foto: Foto: vatican news

La Iglesia ha criticado el costo social de ese modelo, especialmente para los más vulnerables. Detrás hay una diferencia de fondo: Francisco defendió una justicia social que exige poner la economía al servicio de las personas, una causa que León mantiene y que Milei considera una “aberración”.

En una homilía en agosto, García Cuerva citó la encíclica “Magnifica Humanitas” del papa al advertir que “la libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona”.

Frente a la Catedral, Lozano también confía en que el nuevo pontífice mantenga el rumbo de su antecesor. “Yo lo veo a León como una especie de continuador (...) de la impronta que le dio Francisco al Vaticano y a toda la Iglesia mundial”.

*Reportaje de AFP.