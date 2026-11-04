Nayib Bukele envió un mensaje al “pueblo haitiano” en plena tensión por despliegue militar: “Haití será libre”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dirigió un mensaje al pueblo haitiano en medio del despliegue de 2.000 militares salvadoreños que participan en una operación para localizar a cuatro técnicos militares desaparecidos tras una emboscada de pandillas.

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En su mensaje, difundido este 3 de noviembre, Bukele citó a Jean-Jacques Dessalines, líder de la independencia haitiana, para denunciar la traición a su legado.

El mandatario salvadoreño sostuvo que quienes asesinaron a Dessalines por intereses personales dejaron una herencia de sufrimiento que persiste. “Esos traidores todavía existen en Haití”, afirmó, al señalar a pandilleros y a quienes los financian o suministran armas.

Pèp ayisyen, Dessalines te libere Ayiti, men kèk moun ki te bò kote l te trayi l epi touye l. Moun ki te sanble avè l, ki te pale menm lang avè l, men ki pa t gen menm prensip avè l. Se te trèt ki t ap chèche sèlman avantaj pèsonèl yo, e ki te plonje Ayiti nan plizyè jenerasyon soufrans ak mizè. Trèt sa yo toujou egziste ann Ayiti. Yo pa eritye Dessalines, yo se eritye trèt ki te asasinen l yo e ki te detwi eritaj li. Genyen ki manm gang, gen lòt ki finanse gang yo oswa ki ba yo zam, e gen kèk ladan yo k ap fè tout sa yo kapab pou anpeche pèp ayisyen an jwenn libète li. Wi, anpil etranje te piye Ayiti, men anpil Ayisyen te fè menm bagay la tou. Yo te kolabore ak etranje sa yo, sèvi ak zam yo, vann dwòg yo, kontwole teritwa pou yo, epi fè pèp la sibi soufrans moun pa menm ka imajine. Èske nou panse etranje sa yo t ap kapab fè tout bagay sa yo san èd moun sa yo? Kiyès k ap lonje zam sou nou? Kiyès k ap touye moun nou renmen yo? Kiyès ki vòlè kay nou ak byen nou yo, si se pa menm kalite bandi trèt ak sa yo ki te trayi epi asasinen Dessalines? Nou kapab ede nou bat yo, men nou pa anvayisè. Nou se moun ki gen kouraj menm jan ak nou. Fòk nou leve kanpe, reprann kontwòl kominote nou yo, epi mete moun k ap fè nou sibi tout doulè sa yo, tout soufrans sa yo, anba kontwòl nou. N ap la menm bò kote nou. N ap ede nou reprann peyi nou anba men trèt ki trayi eritaj Dessalines yo. Epi, finalman, Ayiti ap lib. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2026

El mandatario rechazó atribuir toda la responsabilidad de la crisis a actores extranjeros. Aunque reconoció que otros países han saqueado Haití, acusó a sectores haitianos de colaborar con ellos, controlar territorios, comercializar drogas y facilitar el acceso a armamento.

Bukele presentó la intervención salvadoreña como un respaldo a la población para recuperar el control de sus territorios: “Estamos del mismo lado que ustedes”, aseguró.

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“Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de Dessalines”, dijo Bukele y después agregó: “finalmente, Haití será libre”.

“Podemos ayudarnos a vencerlos, pero no somos envidiosos. Somos personas con el mismo coraje que ustedes. Debemos levantarnos, retomar el control de nuestras comunidades, y poner bajo nuestro control a las personas que nos hacen sufrir todos esos dolores, todo ese sufrimiento”, dijo Bukele en su mensaje.

Nayib Bukele envió a militares para rescatar a 4 soldados en Haití Foto: GETTY

En las últimas horas, unidades aéreas de las Fuerzas Armadas de El Salvador desplegadas en Haití han intervenido para repeler un ataque perpetrado por las bandas armadas locales contra tropas internacionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) integradas por efectivos de Chad, según ha confirmado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

“Las bandas estaban atacando a los soldados de la GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque”, dijo Bukele a través de un mensaje en redes, asegurando además que las organizaciones criminales “ya no tienen la ventaja” en el terreno tras esta demostración de fuerza.

La confirmación del mandatario salvadoreño se produce después de que el medio haitiano Infos Partage informara sobre patrullajes aéreos y disparos desde un helicóptero militar en la comuna de Croix-des-Bouquets, una de las zonas con mayor presencia de grupos armados en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Militares enviados por Bukele llegan a Haití para rescatar a 4 soldados secuestrados por pandillas Foto: AP / Adobe Stock

El Salvador mantiene un contingente superior a los 2.000 soldados en territorio haitiano con la misión prioritaria de rastrear la zona y rescatar con vida a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras una emboscada, en un operativo que Bukele ha insistido en definir como estrictamente enfocado en la liberación de sus connacionales y no como una misión de ocupación.