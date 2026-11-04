María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez fueron reelegidos en la Cámara de Representantes de EE. UU.

La representante republicana de raíces cubanas admitió que su colectividad política necesita replantear sus estrategias en materia económica y migratoria si pretende recuperar la confianza del electorado hispano, tras una ajustada disputa electoral en el Distrito 27 de Florida.

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Luego de una jornada electoral adversa para los republicanos, la congresista María Elvira Salazar envió un mensaje de alerta a su partido y al presidente Donald Trump. La legisladora logró conservar su escaño frente al aspirante demócrata Elliot Rodríguez, aunque con una diferencia de votos considerablemente reducida.

Al contabilizarse el 99 % de los sufragios, Salazar registraba una ventaja de tan solo 0,5 puntos porcentuales.

María Elvira Salazar Foto: afp

El resultado contrasta con sus anteriores contiendas electorales, en las que había conseguido imponerse a sus contrincantes demócratas con diferencias que oscilaban entre los 15 y los 20 puntos.

“Esta noche, el pueblo del distrito 27 de Florida se ha pronunciado, ¡y me siento profundamente honrada de haberme ganado su confianza una vez más! A todos los republicanos, demócratas e independientes que depositaron su confianza en mí: GRACIAS”, dijo Salazar.

Por otro lado, Giménez aseguró su cuarta legislatura en el Congreso estadounidense, tras imponerse nuevamente al demócrata Phil Ehr, quien buscaba recuperar el escaño.

De esta manera, el republicano conservará su representación del distrito, que comprende una zona del suroeste del condado de Miami-Dade y se extiende hasta los Cayos de Florida.

Congresista Carlos Giménez Foto: Anadolu via AFP

De acuerdo con los datos de la División Electoral de Florida, Giménez alcanzó el 52,91 % de los sufragios, frente al 45,63 % registrado por Ehr, una vez finalizado el conteo del 100 % de las papeletas. Por su parte, el aspirante independiente Eddy Rojas reunió el 1,46 % de los votos.

Fnalmente, el congresista republicano Mario Díaz-Balart logró mantenerse en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de imponerse por una diferencia mínima a la candidata demócrata Nicole Locklin, en una disputa electoral que resultó mucho más ajustada de lo previsto en el recientemente modificado distrito 26 de Florida.

Tras completarse el escrutinio del 100 % de los centros de votación, Díaz-Balart alcanzó el 49,9 % de los sufragios, mientras que Locklin consiguió el 49 %, de acuerdo con los resultados electorales.