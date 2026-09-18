Trump responde duramente a María Elvira Salazar tras críticas a su política migratoria: “Yo la hice elegir”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió públicamente a las críticas formuladas por la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar sobre su política migratoria y aseguró que mantiene una posición mucho más dura que la legisladora en materia de control fronterizo.

Las declaraciones se produjeron después de que Salazar publicara un video frente a la Casa Blanca en el que expresó desacuerdos con algunas medidas migratorias impulsadas por la administración republicana, particularmente aquellas relacionadas con inmigrantes que permanecen en el país mientras adelantan procesos legales.

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Consultado por periodistas sobre el mensaje de la congresista y sobre si sigue respaldando su carrera política, Trump confirmó que vio el video y dejó claro que no comparte sus posiciones. “Estoy en desacuerdo con ella”, afirmó.

Trump sostuvo que la seguridad fronteriza fue uno de los pilares centrales de su campaña presidencial y aseguró que su postura frente a la inmigración ilegal fue determinante para su victoria electoral: “Tengo un sentimiento muy fuerte sobre la frontera. Es un movimiento, mi movimiento. Probablemente, al menos en parte, fue lo que ganó la elección”, dijo.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Durante su respuesta, el presidente volvió a criticar la gestión migratoria de la administración de Joe Biden, a la que responsabilizó de permitir el ingreso de millones de personas al país.

“Cuando llegué, teníamos la frontera más insegura, quizás en cualquier parte del mundo, quizás en la historia. Veinticinco millones de personas entraron desde prisiones, instituciones mentales, narcotraficantes y asesinos”, afirmó Trump, sin aportar evidencia para respaldar esas cifras.

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El mandatario también expresó que su gobierno logró reducir drásticamente los cruces irregulares por la frontera sur y señaló que los reportes recientes muestran una caída histórica en los ingresos ilegales al país.

“Nadie piensa ya en la frontera. Acaban de anunciar los números. Durante los últimos 16 meses, cero personas cruzaron ilegalmente por la frontera sur”, dijo Trump, aunque reconoció que incluso él consideraba difícil creer esa cifra.

La congresista María Elvira Salazar. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Al referirse directamente a Salazar, Trump sugirió que la congresista ha adoptado una posición más moderada en materia migratoria. “Ella obviamente no tiene un sentimiento tan fuerte sobre la frontera como yo”, afirmó.

El presidente añadió que entiende las razones detrás de la postura de la legisladora, pero insistió en que no comparte sus planteamientos. “Entiendo lo que está diciendo, pero yo tengo una posición muy fuerte sobre la frontera”, señaló.

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Trump también recordó el respaldo político que le brindó a Salazar cuando esta buscó un escaño en el Congreso por el sur de Florida, una región con una amplia población latina. “Es una buena persona. Yo la hice elegir. Sin mí, no habría sido elegida”, afirmó.

Según Trump, su apoyo fue determinante para que Salazar derrotara a una candidata que en ese momento era considerada favorita. “María ganó solo por mí”, insistió.