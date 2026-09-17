La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, lanzó un nuevo mensaje dirigido al presidente Donald Trump en el que advierte sobre el creciente malestar entre los votantes hispanos frente a su política migratoria, al considerar que algunos de ellos se sienten decepcionados por las medidas adoptadas por la administración.

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El anuncio representa un inusual distanciamiento de una legisladora del propio Partido Republicano respecto al mandatario en uno de los asuntos más sensibles de su agenda, y evidencia una posible tensión política dentro de las filas republicanas a escasos meses de las elecciones de mitad de mandato.

En la pieza audiovisual, Salazar interpela directamente a Trump y cuestiona parte de las decisiones implementadas en materia migratoria. “Algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, afirma la congresista durante el anuncio.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

“Tengan cuidado con lo que les dicen sus asesores sobre política migratoria (...) Los mismos hispanos que los ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024, hoy se sienten traicionados”, sentenció.

Salazar cita además cifras que, de acuerdo con su interpretación, evidenciarían que la mitad de las personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante julio “no tenían antecedentes penales”.

Durante ese mes, más de 51.000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que representó el registro mensual más elevado de arrestos durante la segunda Administración de Trump.

Pasaportes de EE. UU., migración en aeropuertos y Donald Trump Foto: AP / Adobe Stock

“Puede ser para la inmigración lo que (Abraham) Lincoln fue para la esclavitud y (Ronald) Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida”, dijo Salazar.

El pronunciamiento de Salazar, considerada una de las principales representantes del conservadurismo hispano en Florida, adquiere especial relevancia a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato, contienda en la que busca asegurar por cuarta ocasión consecutiva su permanencia en la Cámara de Representantes.

Pese a que la exconductora de televisión parte como favorita en su distrito, los próximos comicios se desarrollarán en un escenario político marcado por la incertidumbre. El desgaste de Trump reflejado en los sondeos y la posibilidad de que los republicanos dejen de tener el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado podrían alterar el equilibrio de poder en Washington.