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Venezuela desbloquea portales de medios de comunicación nacionales e internacionales, censurados durante años

El anuncio fue realizado por el ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela.

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Redacción Mundo
17 de septiembre de 2026 a las 9:56 a. m.
El gobierno de Delcy Rodriguez permitirá el ingreso a distintos portales antes bloqueados
El gobierno de Delcy Rodriguez permitirá el ingreso a distintos portales antes bloqueados Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados, según informó este jueves el regulador de las telecomunicaciones, horas antes del inicio de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y la oposición.

Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”, mientras que la ONG de derechos digitales VE Sin Filtro verificó el acceso de 10 portales web en varios proveedores de internet.

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