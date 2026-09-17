Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados, según informó este jueves el regulador de las telecomunicaciones, horas antes del inicio de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y la oposición.

Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”, mientras que la ONG de derechos digitales VE Sin Filtro verificó el acceso de 10 portales web en varios proveedores de internet.

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