Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con la determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027 publicada por el Departamento de Estado.

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La decisión supone un cambio frente a la clasificación anterior y ocurre en medio del acercamiento entre Washington y las autoridades interinas venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump atribuyó el cambio a los resultados de las acciones emprendidas por su administración en Venezuela. Según el mandatario, la detención y remoción del antiguo gobernante Nicolás Maduro permitió avanzar en la cooperación con las autoridades del país para combatir a los grupos dedicados al tráfico de drogas.

Donald Trump. Foto: SEMANA

“Gracias a la detención y remoción, por parte de mi administración, del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles”, señaló Trump en la evaluación anual.

Sin embargo, la modificación no significa que Venezuela haya sido retirada de todas las clasificaciones relacionadas con el narcotráfico. Trump mantiene al país dentro de la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas del mundo, una categoría en la que Estados Unidos identifica a naciones consideradas relevantes para el movimiento o elaboración de sustancias ilícitas.

La diferencia está en una segunda clasificación, considerada más grave dentro del mecanismo estadounidense, que reúne a los gobiernos que han “fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para combatir el narcotráfico.

En esa categoría Venezuela ya no aparece para el año fiscal 2027. El cambio establece una distinción entre la identificación de un país como punto importante de tránsito o producción de drogas y la evaluación sobre el nivel de cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de lucha contra estos delitos.

Presidenta de Venezuela Delcy Rodriguez (Foto de Jesus Vargas / Getty Images) Foto: Getty Images

La Casa Blanca ya había señalado durante 2026 que la política hacia Venezuela incluía entre sus objetivos combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad regional. En enero, Trump vinculó la situación venezolana con los esfuerzos de Washington para frenar el ingreso de narcóticos a Estados Unidos.

La nueva determinación llega además después de que Washington anunciara acuerdos económicos y energéticos con Venezuela y respaldara un proceso de estabilización y reconstrucción del país. La administración Trump ha presentado estas medidas como parte de una estrategia más amplia para modificar la relación bilateral.

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Así, aunque Venezuela continúa siendo considerada por Estados Unidos como un país relevante dentro del mapa mundial del tránsito y producción de drogas, dejó de estar señalada este año dentro del grupo de gobiernos que, según Washington, han incumplido de manera demostrable sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico.