“El presidente Abelardo trabaja para revertir las decisiones vergonzosas de Gustavo Petro”: senador Bernie Moreno

Estados Unidos mantuvo este miércoles a Colombia en una lista de cuatro países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, pero elogió los compromisos del nuevo Gobierno derechista de Abelardo De La Espriella.

Esto dice EE. UU. sobre el gobierno Petro tras descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Aunque el presidente Donald Trump ratificó la descertificación que impuso el año pasado al gobierno de Gustavo Petro, en el informe anual recalcó: “Si, como se espera, Colombia avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la condición de país que ha incumplido de manera demostrable”.

Bernie Moreno, senador republicano y aliado de Trump, reaccionó en SEMANA ante esta decisión y elogió la llegada del presidente De La Espriella.

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

“Colombia se convertirá en un gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra los carteles criminales. El presidente Abelardo trabaja incansablemente para revertir las decisiones vergonzosas de Gustavo Petro, quien es totalmente inepto y ha sido sancionado por la Ofac”, dijo a SEMANA el senador Moreno.

El republicano citó una frase que se encuentra dentro del texto compartido por el Departamento de Estado: “La inclusión de un país en la lista mencionada no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su Gobierno en materia de lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos”.

La administración de Donald Trump mantuvo además la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos de De La Espriella, así como de Bolivia, donde asumió un mandatario conservador.

Cada año, la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo y, como en 2025, 23 países son considerados “importantes productores” o “de tránsito de drogas”.

La administración de Donald Trump mantuvo la descertificación de la política antidrogas de Colombia. Foto: Getty / Semana

De esa lista, la Casa Blanca señala particularmente a los que han “fallado demostrablemente” en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico.

Este año son cuatro: Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia.

En cambio, Venezuela, fuera de lista por primera vez desde 2005, “ha emprendido un cambio de rumbo drástico tras la detención y remoción (...) del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro”, se explicó en el texto oficial.

“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el Gobierno interino del país contra los carteles”, se congratuló Trump en esa evaluación.

En su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump tomó la decisión de equiparar legalmente la lucha contra los carteles con el combate al terrorismo, una decisión cuestionada por organismos internacionales.

El trabajo de Abelardo De La Espriella recibió elogios del senador Bernie Moreno. Foto: SEMANA

Sobre Colombia, el informe anual señaló que todavía no ha tenido tiempo de volver a la senda previa al gobierno izquierdista de Gustavo Petro.