Esto dice EE. UU. sobre el Gobierno Petro tras descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicó hoy miércoles, 16 de septiembre, un comunicado en el que incluye a Colombia en la lista de países no cooperantes en la lucha contra las drogas en la región.

EE. UU. mantiene la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Hay nota sobre el presidente Abelardo De La Espriella

En el texto, el gobierno de Donald Trump asegura que la elección del presidente Abelardo De La Espriella demuestra un compromiso para que Colombia vuelva a obtener el certificado; sin embargo, se refieren al gobierno saliente como un gobierno “incompetente”.

“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, dice el texto.

Gustavo Petro cultivos coca Colombia Foto: Presidencia / SEMANA

“Colombia está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella”, asegura el comunicado.

“Si, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación enérgica de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de ‘fracaso demostrado’ del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”, aseguró el Departamento de Estado.

La determinación, además, estuvo acompañada de un waiver, que, explicado de manera sencilla, funciona como una excepción dentro de la sanción. Es decir, no elimina la medida adoptada por Washington, pero sí concede a Colombia un margen de acción para intentar revertir la descertificación.

Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

La descertificación de Colombia se produjo el 15 de septiembre de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro. Washington argumentó que Colombia había “fallado demostrablemente” en sus compromisos antidrogas.

Aunque Washington mantuvo parte de la asistencia por considerarla de interés nacional, el mensaje fue interpretado como uno de los mayores golpes políticos a la relación bilateral en años.

La notificación este año llega una semana después de la visita a Colombia del secretario de Estado, Marco Rubio, y en medio de un relanzamiento de la relación bilateral con el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Marco Rubio con el presidente Abelardo De La Espriella, en la Sede Alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ambos países han anunciado nuevas iniciativas de cooperación en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico, además de acuerdos orientados a fortalecer la inversión y la coordinación regional.