Un helicóptero de una cadena de televisión que cubría un accidente de tráfico se estrelló sobre un barrio de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos, y causó al menos tres muertos, informaron los bomberos.

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Los medios de la ciudad se habían movilizado para cubrir el accidente en el que una camioneta chocó contra un bus en el área de Chatsworth, al noroeste de la ciudad, y dejó tres muertos y varios heridos.

Reporteros que estaban en el lugar del accidente del bus dijeron que se escuchó una fuerte explosión.

🚨 Dennys_Alerts: Tragédia ao vivo: helicóptero da NBC cai e deixa três mortos



O helicóptero da NBC Los Angeles (KNBC-TV) caiu enquanto transmitia ao vivo a cobertura de um acidente de ônibus. A repórter Eliana Moreno, o piloto George Marciniw e um pedestre morreram na queda.… pic.twitter.com/i6o8duJts5 — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) September 16, 2026

Imágenes aéreas mostraron un gran incendio que parecía involucrar contenedores de carga y autos, además de los restos de un helicóptero, cuyos rotores y cola destrozados se veían entre las llamas.

No hubo confirmación inmediata sobre la identidad de las personas a bordo del helicóptero, pero la policía confirmó desde el principio que se trataba de un helicóptero de un medio de comunicación.

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La cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo que no podía establecer contacto con su tripulación. Más tarde, durante una emotiva cobertura en vivo, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.

“Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación”, dijo Williams.

Esta fue la última transmisión de la cadena antes de que el helicóptero se estrellara:

WATCH: KNBC helicopter crashes during a live report in Los Angeles while covering a deadly metro bus crash.

Eliana Moreno from KNBC was onboard. pic.twitter.com/iUz1zMAScX — Scott M (@EODWX5) September 16, 2026

Decenas de bomberos fueron enviados al lugar, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

“Cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida”, indicó un comunicado.

Poco tiempo después se conoció la identidad de la reportera aérea de NBC4; se trata de Eliana Moreno y del piloto George Marcini, quienes murieron al estrellarse su helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles. Una tercera persona falleció en tierra.

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las estaciones de televisión compiten agresivamente por las historias.

🇺🇸 LUTO: La reportera aérea de NBC4 Eliana Moreno y el piloto George Marciniw murieron al estrellarse su helicóptero en Chatsworth, Los Ángeles. Una tercera persona falleció en tierra. La aeronave cubría un trágico choque mortal; investigan la causa. pic.twitter.com/NCMizFOUZr https://t.co/Y852TcWLeu — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 16, 2026

Muchas de ellas recurren habitualmente a coberturas aéreas, con el envío de helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir todo, desde incendios hasta persecuciones policiales.