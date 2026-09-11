Polémica por video del alcalde de Nueva York riendo en pleno acto de conmemoración del 11-S

Un video protagonizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) generó una fuerte polémica en redes sociales durante la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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Las imágenes, difundidas inicialmente por el comentarista conservador Benny Johnson, muestran a Mamdani y Ocasio-Cortez aparentemente sonriendo y conversando durante la ceremonia realizada en el Memorial del 11-S, mientras se desarrollaba la tradicional lectura de los nombres de las víctimas de los ataques.

“3.000 estadounidenses murieron ese día y ellos están sonriendo y bromeando. Ni siquiera pretenden preocuparse”, escribió Johnson en su publicación, que rápidamente generó reacciones y críticas contra los dos dirigentes demócratas.

El video se viralizó en medio de una jornada marcada por los homenajes a las casi 3.000 personas que murieron en los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001. En Nueva York, familiares, sobrevivientes, dirigentes políticos y ciudadanos se reunieron en la zona cero para recordar a las víctimas mediante la lectura de sus nombres y varios minutos de silencio.

Mamdani asistió a la ceremonia como alcalde de Nueva York, mientras que Ocasio-Cortez también estuvo presente en el acto conmemorativo. El aniversario reunió a figuras como el vicepresidente JD Vance y los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden.

Personas visitan el Memorial del 11-S, situado en la huella de las antiguas Torres Gemelas y junto al Museo del Memorial del 11-S, mientras el museo se prepara para conmemorar el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este 1 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York Foto: Getty Images

Sin embargo, la grabación provocó interpretaciones encontradas. Mientras sectores conservadores consideraron que las imágenes reflejaban una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, otras voces cuestionaron la manera en que fue difundido el fragmento.

Un defensor de Mamdani, Michael Ragusa, exjefe de seguridad durante la administración del exalcalde Rudy Giuliani, sostuvo que el video carecía de contexto y señaló que otros asistentes también fueron captados sonriendo o conversando durante la ceremonia.

NUEVA YORK, NUEVA YORK - 11 DE SEPTIEMBRE: El expresidente de EE. UU. Bill Clinton saluda a los expresidentes George W. Bush y Barack Obama durante la ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra el World Trade Center, celebrada en el Museo y Memorial Nacional del 11-S en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2026. Estados Unidos conmemora el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de secuestradores de Al Qaeda estrelló aviones contra el World Trade Center, Shanksville (Pensilvania) y el Pentágono, causando la muerte de cerca de 3000 personas. (Foto de Barry Williams - Pool/Getty Images) Foto: Getty Images

La controversia se suma a las tensiones que ya rodeaban la participación de Mamdani en los actos por el 25 aniversario del 11-S. Su presencia había generado críticas previas entre algunos sectores políticos y familiares de víctimas.

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Hasta el momento, el fragmento viral no permite establecer qué motivó la conversación o las expresiones de Mamdani y Ocasio-Cortez. No obstante, las imágenes volvieron a encender el debate político alrededor de una fecha que, 25 años después, continúa siendo una de las más sensibles en la historia reciente de Estados Unidos.