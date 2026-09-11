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“Tú no. Son lo peor”: Donald Trump estalla contra periodista en vivo, antes de subir al Air Force One

El hecho ocurrió cuando fue preguntado por los incentivos que ofrecería si su partido gana el Congreso.

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Redacción Mundo
11 de septiembre de 2026 a las 6:50 a. m.
Donald Trump responde preguntas antes de subir al avión presidencial.
Donald Trump responde preguntas antes de subir al avión presidencial. Foto: X/@clashreport

Un hecho viral ha causado polémica en las últimas horas, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enojara con una periodista en vivo, antes de subir al avión presidencial.

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“En los cheques, Estados Unidos tiene 40 billones de dólares en deuda. Si sus políticas económicas están funcionando, ¿por qué necesita un incentivo para que la gente salga a votar?“, preguntó la periodista.

“No lo hice para movilizar el voto, lo estoy haciendo como una recompensa para la gente que ha tenido que soportar cinco años de una situación horrible causada por Biden”, respondió el presidente estadounidense.

“También ofreció cheques de reembolso de aranceles…”, continuó preguntando la reportera antes de ser interrumpida por el presidente.

“No tú. No tú”; dijo el presidente, mientras señalaba al próximo periodista en fila para darle la palabra. “No tú. Tu medio es el peor”, dijo.

Esta no es la primera vez que el mandatario se ve envuelto en una polémica por su trato a los periodistas. Hace un par de meses, el presidente llamó “fea” a Katie Rogers, del New York Times, y también arremete con frecuencia contra Maggie Haberman, del mismo diario, a quien ha llamado “Larva Hagerman”.

El presidente atacó a Mary Bruce, de ABC, por hacer lo que él llamó “una pregunta horrible, insubordinada y simplemente terrible”; insultó a Catherine Lucey, de Bloomberg, con un “¡Cállate, cerdita!”, y criticó duramente a Kaitlan Collins, de CNN, al llamarla “muy tonta e infeliz”, entre otros insultos.

El presidente Donald Trump prometió 5.000 dólares a cada “adulto estadounidense” si los republicanos mantienen el control del Congreso en los comicios de medio mandato de noviembre, en los que pidió el voto como si fuera para él.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump”, dijo en una convención republicana en Dallas, Texas.

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No precisó de dónde saldrían los recursos para cumplir una oferta que probablemente superaría el billón de dólares. Estados Unidos “está ganando mucho dinero”, aseguró.

El presidente republicano redobló su desafío frente a las encuestas en las que su partido lucha contra los demócratas para conservar ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump saluda a sus partidarios al llegar al escenario de la convención republicana el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. (Foto AP/Julio Cortez)
El presidente Donald Trump saluda a sus partidarios al llegar al escenario de la convención republicana el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. (Foto AP/Julio Cortez) Foto: AP Photo/Julio Cortez

“Les pido que finjan que estoy en la papeleta de votación. Estoy en la papeleta, solo una vez más”, dijo al público.

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